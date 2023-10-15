Змахну як краплю дощу з плеча. Фʼюрі зробив нову заяву щодо бою з Усиком

Що сказав Фʼюрі про бій з Усиком

Володар пояса WBC у хевівейті Тайсон Ф'юрі відповів на запитання, чи відбудеться його бій із чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком у грудні.

Не особливо переймаюся Усиком зараз, бо маю справу з Нганну. Коли розберуся з ним, якщо буду цілим та без травм, буду як Донкі Конг (вигадана горила з ігрового всесвіту Nintendo – ред.) – тоді доберуся до цього малюка. Змахну його як краплю дощу з плеча. Поширити

До бою з Нганну готуюся вже 12 тижнів. Зазвичай табір триває 5-6 тижнів, але був поза рингом з грудня. Скинув щось близько 68 кг за 4 тижні, просто дотримуючись дієти, – сказав Ф’юрі. Поширити

Що відомо про бій Усика проти Ф'юрі

29 вересня чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі і володар титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександр Усик підписали контракт на проведення поєдинку.

Найбільший бій у світовому боксі пройде на арені Kingdom Arena. Офіційну дату поєдинку і додаткову інформацію обіцяють оголосити вже найближчим часом.

Інсайдер ESPN Майк Коппінджер повідомляє, що бій відбудеться в Саудівській Аравії в кінці грудня або в січні.

Ф'юрі та Усик не могли погодити проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі кілька місяців.

Відомо, що Усик вимагав, що у разі його перемоги, гонорар розподілили у співвідношенні 70 на 30 на його користь, Ф’юрі ж наполягає на пропорції 50 на 50.

А у разі своєї перемоги, Ф’юрі також хоче 70 на 30 на свою користь.

Повідомлялося, що Усик погодився на всі умови Ф’юрі, проте той висував нові вимоги.