Змахну як краплю дощу з плеча. Фʼюрі зробив нову заяву щодо бою з Усиком

Зухвалий британець упевнений у своїй легкій перемозі над українським боксером.
Що сказав Фʼюрі про бій з Усиком
Володар пояса WBC у хевівейті Тайсон Ф'юрі відповів на запитання, чи відбудеться його бій із чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком у грудні.
Що відомо про бій Усика проти Ф'юрі
29 вересня чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі і володар титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександр Усик підписали контракт на проведення поєдинку.
Найбільший бій у світовому боксі пройде на арені Kingdom Arena. Офіційну дату поєдинку і додаткову інформацію обіцяють оголосити вже найближчим часом.
Інсайдер ESPN Майк Коппінджер повідомляє, що бій відбудеться в Саудівській Аравії в кінці грудня або в січні.
Ф'юрі та Усик не могли погодити проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі кілька місяців.
Відомо, що Усик вимагав, що у разі його перемоги, гонорар розподілили у співвідношенні 70 на 30 на його користь, Ф’юрі ж наполягає на пропорції 50 на 50.
А у разі своєї перемоги, Ф’юрі також хоче 70 на 30 на свою користь.
Повідомлялося, що Усик погодився на всі умови Ф’юрі, проте той висував нові вимоги.
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