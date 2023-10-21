Бій за абсолютного чемпіона світу. Стала відома остаточна дата поєдинку Усика та Ф'юрі

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі проведуть бій за звання абсолютного чемпіона світу 23 грудня. Це буде перший подібний поєдинок за 24 роки.
Коли відбудеться бій Усика та Ф'юрі
В інтерв'ю Boxing King Media менеджер Ф'юрі Спенсер Браун розповів про дату проведення бою.
Він додав, що це буде бій цілого покоління, оскільки такого виду поєдинку не станеться у наступні 20 років та не було попередні 20 років.
Нагадаємо, що бій пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
28 жовтня у Ф'юрі буде бій з Франсісом Нганну. Усик вже провів свій захист титулу у серпні, здолавши британця Даніеля Дюбуа.
Як Усик готується до бою
Чемпіон WBO, WBA, IBO, IBF на YouTube-каналі USYK17 розповів, що йому знадобиться щонайменше 14 тижнів, щоб підготуватися до Ф'юрі.
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