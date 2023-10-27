Промоутер Джошуа оценил готовность Усика к бою с Фьюри в декабре

Промоутер Эдди Хирн заявил, что чемпион IBF/WBA/WBO в супертяжелом весе Александр Усик не будет готов встретиться с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри 23 декабря, поскольку у него есть травмы.
Готов ли Усик к бою с Фьюри
Хирн говорит, что Усик даже не начал тренироваться, а до 23 декабря осталось восемь недель.
Хирн утверждает, что Усик все еще может провести бой в эту дату из-за большой зарплаты, которую он получит от саудитов, но другой вопрос, готов ли он на 100% к бою.
Почему Фьюри согласился на бой с Усиком
Многие поклонники бокса считают единственной причиной, почему Фьюри наконец-то согласился на бой с Усиком, размер гонорара. В то же время он не хотел выглядеть трусом в глазах саудитов, отказываясь встретиться с Усиком.
Хирн сказал, что не впечатлен рядом боев Фьюри с момента его победы над Деонтеем Уайлдером в 2021 году.
28 октября на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, Фьюри встретится с новичком Фрэнсисом Нганну.
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