Промоутер Джошуа оценил готовность Усика к бою с Фьюри в декабре
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Промоутер Джошуа оценил готовность Усика к бою с Фьюри в декабре

Александр Усик
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Источник:  Boxing News

Промоутер Эдди Хирн заявил, что чемпион IBF/WBA/WBO в супертяжелом весе Александр Усик не будет готов встретиться с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри 23 декабря, поскольку у него есть травмы.

Готов ли Усик к бою с Фьюри

Хирн говорит, что Усик даже не начал тренироваться, а до 23 декабря осталось восемь недель.

Я думаю, что Усик не готов к 23 декабря. Я думаю, что Тайсон Фьюри это понимает, и теперь он собирается закрутить винт и попытаться устыдить Усика, когда он, возможно, не будет доступен 23 числа.

Хирн утверждает, что Усик все еще может провести бой в эту дату из-за большой зарплаты, которую он получит от саудитов, но другой вопрос, готов ли он на 100% к бою.

Будет плачевно, если Фьюри решит использовать неготовность Усика до 23 декабря, чтобы убедить своих поклонников, что он не уклонялся от боя. Фьюри явно озабочен тем, что мир бокса считает, что он живет в страхе перед Усиком, и это был бы его шанс сказать им: «Видите, Усик этого не хочет. Он боится меня».

Почему Фьюри согласился на бой с Усиком

Многие поклонники бокса считают единственной причиной, почему Фьюри наконец-то согласился на бой с Усиком, размер гонорара. В то же время он не хотел выглядеть трусом в глазах саудитов, отказываясь встретиться с Усиком.

Деньги будут огромны, так что он может быть вынужден это сделать. Возможно, Фьюри знает, что Усик не будет готов на 100% 23 декабря, и это даже лучше для него. Я верю, что мы увидим сражение. Я просто чувствую, что Усик не в лагере и не на 100% готов к этой дате, но он все равно может сделать это из-за денег, – сказал Хирн.

Хирн сказал, что не впечатлен рядом боев Фьюри с момента его победы над Деонтеем Уайлдером в 2021 году.

28 октября на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, Фьюри встретится с новичком Фрэнсисом Нганну.

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