Усик против Фьюри. Промоутер назвал гонорары боксеров за бой

Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри заранее узнали суммы призовых по мотивам поединка за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Какие финансовые условия боксеров за бой

Как заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, претенденты на боксерскую корону в тяжелом весе не будут делить гонорар за бой. Каждый из них уже согласовал размер финансового вознаграждения.

Никакого распределения гонорара нет. Принц Турки вел переговоры о гонораре для Усика и Фьюри. Они оба были удовлетворены предложенными суммами. Они не глупы. Они не учитывают, сколько заработает соперник, потому что им неинтересно. Они счастливы получить желаемую с самого начала сумму, – рассказал Арум. Поделиться

Промоутер отказался назвать конкретные заработки Фьюри. Впрочем, разъяснил, что выставочное сражение против бойца смешанных искусств Нганну, поединок против Усика и последующие ивенты обогатят "Цыганского Короля" ориентировочно на 200 млн долларов. Сейчас состояние Фьюри составляет 65 млн "зеленых".

Что известно о бое Усика против Фьюри

29 сентября чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик подписали контракт на проведение поединка.

Наибольшее сражение в мировом боксе пройдет на арене Kingdom Arena.

Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира 23 декабря. Это будет первый подобный поединок через 24 года. Он пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Фьюри и Усик не могли согласовать проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе несколько месяцев.

Ранее отмечалось, что Усик требовал, что в случае его победы гонорар распределили в соотношении 70 на 30 в его пользу, Фьюри же настаивал на пропорции 50 на 50.

А в случае своей победы Фьюри хотел 70 на 30 в свою пользу. Сообщалось, что Усик согласился на все условия Фьюри, но тот выдвигал новые требования.