Усик против Фьюри. Промоутер назвал гонорары боксеров за бой

Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри заранее узнали суммы призовых по мотивам поединка за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Какие финансовые условия боксеров за бой
Как заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, претенденты на боксерскую корону в тяжелом весе не будут делить гонорар за бой. Каждый из них уже согласовал размер финансового вознаграждения.
Промоутер отказался назвать конкретные заработки Фьюри. Впрочем, разъяснил, что выставочное сражение против бойца смешанных искусств Нганну, поединок против Усика и последующие ивенты обогатят "Цыганского Короля" ориентировочно на 200 млн долларов. Сейчас состояние Фьюри составляет 65 млн "зеленых".
Что известно о бое Усика против Фьюри
29 сентября чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик подписали контракт на проведение поединка.
Наибольшее сражение в мировом боксе пройдет на арене Kingdom Arena.
Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира 23 декабря. Это будет первый подобный поединок через 24 года. Он пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Фьюри и Усик не могли согласовать проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе несколько месяцев.
Ранее отмечалось, что Усик требовал, что в случае его победы гонорар распределили в соотношении 70 на 30 в его пользу, Фьюри же настаивал на пропорции 50 на 50.
А в случае своей победы Фьюри хотел 70 на 30 в свою пользу. Сообщалось, что Усик согласился на все условия Фьюри, но тот выдвигал новые требования.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-