Усик проти Фʼюрі. Промоутер назвав гонорари боксерів за бій

Український боксер Олександр Усик і британець Тайсон Ф'юрі заздалегідь дізналися суми призових за мотивами поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Які фінансові умови боксерів за бій

Як заявив голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, претенденти на боксерську корону в надважкій вазі не ділитимуть гонорар за бій. Кожен із них вже узгодив розмір фінансової винагороди.

Жодного розподілу гонорару немає. Принц Туркі вів перемовини про гонорар для Усика та Ф'юрі. Вони обидва були задоволені запропонованими сумами. Вони не дурні. Вони не зважають, скільки заробить суперник, бо їм нецікаво. Вони щасливі отримати бажану від початку суму, – розповів Арум. Поширити

Промоутер відмовився назвати конкретні заробітки Ф'юрі. Утім, роз'яснив, що виставковий бій проти бійця змішаних мистецтв Нганну, поєдинок проти Усика та наступні івенти збагатять "Циганського Короля" орієнтовно на 200 млн доларів. Зараз статки Ф'юрі становлять 65 млн "зелених".

Що відомо про бій Усика проти Ф'юрі

29 вересня чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі і володар титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександр Усик підписали контракт на проведення поєдинку.

Найбільший бій у світовому боксі пройде на арені Kingdom Arena.

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі проведуть бій за звання абсолютного чемпіона світу 23 грудня. Це буде перший подібний поєдинок за 24 роки. Він пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Ф'юрі та Усик не могли погодити проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі кілька місяців.

Раніше зазначалося, що Усик вимагав, що у разі його перемоги, гонорар розподілили у співвідношенні 70 на 30 на його користь, Ф’юрі ж наполягав на пропорції 50 на 50.

А у разі своєї перемоги, Ф’юрі хотів 70 на 30 на свою користь. Повідомлялося, що Усик погодився на всі умови Ф’юрі, проте той висував нові вимоги.