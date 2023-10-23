Усик проти Фʼюрі. Промоутер назвав гонорари боксерів за бій
Категорія
Спорт
Дата публікації

Усик проти Фʼюрі. Промоутер назвав гонорари боксерів за бій

Олександр Усик
Джерело:  ONLINE.UA

Український боксер Олександр Усик і британець Тайсон Ф'юрі заздалегідь дізналися суми призових за мотивами поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Які фінансові умови боксерів за бій

Як заявив голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, претенденти на боксерську корону в надважкій вазі не ділитимуть гонорар за бій. Кожен із них вже узгодив розмір фінансової винагороди.

Жодного розподілу гонорару немає. Принц Туркі вів перемовини про гонорар для Усика та Ф'юрі. Вони обидва були задоволені запропонованими сумами. Вони не дурні. Вони не зважають, скільки заробить суперник, бо їм нецікаво. Вони щасливі отримати бажану від початку суму, – розповів Арум.

Промоутер відмовився назвати конкретні заробітки Ф'юрі. Утім, роз'яснив, що виставковий бій проти бійця змішаних мистецтв Нганну, поєдинок проти Усика та наступні івенти збагатять "Циганського Короля" орієнтовно на 200 млн доларів. Зараз статки Ф'юрі становлять 65 млн "зелених".

Що відомо про бій Усика проти Ф'юрі

29 вересня чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі і володар титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександр Усик підписали контракт на проведення поєдинку.

Найбільший бій у світовому боксі пройде на арені Kingdom Arena.

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі проведуть бій за звання абсолютного чемпіона світу 23 грудня. Це буде перший подібний поєдинок за 24 роки. Він пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. 

Ф'юрі та Усик не могли погодити проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі кілька місяців.

Раніше зазначалося, що Усик вимагав, що у разі його перемоги, гонорар розподілили у співвідношенні 70 на 30 на його користь, Ф’юрі ж наполягав на пропорції 50 на 50.

А у разі своєї перемоги, Ф’юрі хотів 70 на 30 на свою користь. Повідомлялося, що Усик погодився на всі умови Ф’юрі, проте той висував нові вимоги.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик та Фʼюрі битимуться за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі — коли це станеться
Усик та Фʼюрі битимуться за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі — коли це станеться
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Культовий тренер спрогнозував результати двобою Усик — Ф'юрі
Олександр Усик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Не Усик. Колишній чемпіон світу назвав боксера, який переможе Фʼюрі
Тайсон Ф’юрі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм