Промоутер Джошуа оцінив готовність Усика до бою з Ф'юрі у грудні

Промоутер Едді Хірн заявив, що чемпіон IBF/WBA/WBO у суперважкій вазі Олександр Усик не буде готовий зустрітися з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі 23 грудня, оскільки він має травми.
Чи готовий Усик до бою з Ф’юрі
Хірн каже, що Усик навіть не почав тренуватися, а до 23 грудня залишилося вісім тижнів.
Хірн стверджує, що Усик все ще може провести бій у цю дату через велику зарплату, яку він отримає від саудитів, але інше питання, чи готовий він на 100% до бою.
Чому Ф’юрі погодився на бій з Усиком
Багато шанувальників боксу вважають єдиною причиною, чому Ф'юрі нарешті погодився на бій з Усиком, розмір гонорару. Водночас він не хотів виглядати боягузом в очах саудитів, відмовляючись зустрітися з Усиком.
Хірн сказав, що не вражений низкою боїв Ф’юрі з моменту його перемоги над Деонтеєм Вайлдером у 2021 році.
28 жовтня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія Ф'юрі зустрінеться з новачком Френсісом Нганну.
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