Промоутер Джошуа оцінив готовність Усика до бою з Ф'юрі у грудні
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Промоутер Джошуа оцінив готовність Усика до бою з Ф'юрі у грудні

Олександр Усик
Джерело:  Boxing News

Промоутер Едді Хірн заявив, що чемпіон IBF/WBA/WBO у суперважкій вазі Олександр Усик не буде готовий зустрітися з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі 23 грудня, оскільки він має травми.

Чи готовий Усик до бою з Ф’юрі

Хірн каже, що Усик навіть не почав тренуватися, а до 23 грудня залишилося вісім тижнів.

Я думаю, що Усик не готовий до 23 грудня. Я думаю, що Тайсон Ф’юрі це розуміє, і тепер він збирається закрутити ґвинт і спробувати присоромити Усика, коли він, можливо, не буде доступний 23 числа.

Хірн стверджує, що Усик все ще може провести бій у цю дату через велику зарплату, яку він отримає від саудитів, але інше питання, чи готовий він на 100% до бою.

Буде жалюгідно, якщо Ф’юрі вирішить використовувати неготовність Усика до 23 грудня, щоб переконати своїх шанувальників, що він не ухилявся від бою. Ф'юрі явно стурбований тим, що світ боксу вважає, що він живе в страху перед Усиком, і це був би його шанс сказати їм: «Бачите, Усик цього не хоче. Він боїться мене».

Чому Ф’юрі погодився на бій з Усиком

Багато шанувальників боксу вважають єдиною причиною, чому Ф'юрі нарешті погодився на бій з Усиком, розмір гонорару. Водночас він не хотів виглядати боягузом в очах саудитів, відмовляючись зустрітися з Усиком.

Гроші будуть величезні, тож він може бути змушений це зробити. Можливо, Ф'юрі знає, що Усик не буде готовим на 100% 23 грудня, і це навіть краще для нього. Я вірю, що ми побачимо бій. Я просто відчуваю, що Усик не в таборі і не на 100% готовий до цієї дати, але він все одно може зробити це через гроші, — сказав Хірн.

Хірн сказав, що не вражений низкою боїв Ф’юрі з моменту його перемоги над Деонтеєм Вайлдером у 2021 році.

28 жовтня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія Ф'юрі зустрінеться з новачком Френсісом Нганну.

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