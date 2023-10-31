Усик может согласиться на перенос поединка с Фьюри. Но при одном условии

Украинский чемпион и легенда бокса Александр Усик настроен вернуться на ринг 23 декабря. Но решения атлетических комиссий насчет здоровья британца Тайсона Фьюри могут внести коррективы в его планы.
Усик может пойти навстречу Фьюри
Объединенный чемпион Александр Усик готов согласиться на перенос боя с Тайсоном Фьюри, если будут доказаны его травмы после поединка против Фрэнсиса Нганну.
Усик хочет провести поединок 23 декабря, но решения атлетических комиссий по здоровью британца могут все изменить.
Об этом в интервью talkSport заявил промоутер Усика Александр Красюк.
По его словам, он и его клиент заинтересованы в том, чтобы Фьюри вышел на бой за звание абсолютного чемпиона мира в своей лучшей форме, ведь это поможет провести поистине фантастическое шоу.
Ранее стало известно, что Тайсону грозит иск в размере 240 миллионов долларов в случае отказа от проведения боя с Усиком 23 декабря.
Промоутер Фьюри назвал новый дедлайн поединка
Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что бой британца с Александром Усиком состоится, скорее всего, в начале 2024 года, а не 23 декабря, как было согласовано ранее.
Усик и Фьюри в конце сентября 2023 официально объявили о проведении поединка, но не назвали его точной даты. Позже промоутеры боксеров предварительно согласовали бой на 23 декабря, однако официального анонса они не сделали.
После поединка Фьюри с Франсисом Нганну, состоявшемся в Саудовской Аравии в ночь на воскресенье, 29 октября, Александр Усик поднялся на ринг и устроил своеобразную дуэль взглядов с британцем. Боксеры подтвердили намерение провести бой, а Усик заявил, что они "вернутся на этот ринг 23 декабря".
Впрочем, промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен после боя с Нганну сообщил, что поединок с Усиком вряд ли состоится 23 декабря, поскольку Тайсону нужно больше времени на подготовку. По словам Уоррена, бой пройдет в начале следующего года.
Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей. При этом англичанин в третьем раунде побывал в нокдауне.
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