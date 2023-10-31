Усик может согласиться на перенос поединка с Фьюри. Но при одном условии

Украинский чемпион и легенда бокса Александр Усик настроен вернуться на ринг 23 декабря. Но решения атлетических комиссий насчет здоровья британца Тайсона Фьюри могут внести коррективы в его планы.

Усик может пойти навстречу Фьюри

Объединенный чемпион Александр Усик готов согласиться на перенос боя с Тайсоном Фьюри, если будут доказаны его травмы после поединка против Фрэнсиса Нганну.

Усик хочет провести поединок 23 декабря, но решения атлетических комиссий по здоровью британца могут все изменить.

Об этом в интервью talkSport заявил промоутер Усика Александр Красюк.

По его словам, он и его клиент заинтересованы в том, чтобы Фьюри вышел на бой за звание абсолютного чемпиона мира в своей лучшей форме, ведь это поможет провести поистине фантастическое шоу.

Усик хочет сразиться 23 декабря. Мы организовали тренировочный лагерь в Испании. Он заточен под 23 декабря. Мы не соглашались на перенос, но если Фьюри действительно травмирован, что мы можем сделать? Мы бы не хотели побеждать субботнюю версию Фьюри. Это не принесет никакой пользы. Мы хотим, чтобы Фьюри был в лучшей форме. Это то, что мы хотим видеть, потому что мы думаем не только о поясах. Мы стараемся создавать историю и история должна быть зрелищной, – сказал Красюк. Поделиться

Ранее стало известно, что Тайсону грозит иск в размере 240 миллионов долларов в случае отказа от проведения боя с Усиком 23 декабря.

Промоутер Фьюри назвал новый дедлайн поединка

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что бой британца с Александром Усиком состоится, скорее всего, в начале 2024 года, а не 23 декабря, как было согласовано ранее.

Усик и Фьюри в конце сентября 2023 официально объявили о проведении поединка, но не назвали его точной даты. Позже промоутеры боксеров предварительно согласовали бой на 23 декабря, однако официального анонса они не сделали.

После поединка Фьюри с Франсисом Нганну, состоявшемся в Саудовской Аравии в ночь на воскресенье, 29 октября, Александр Усик поднялся на ринг и устроил своеобразную дуэль взглядов с британцем. Боксеры подтвердили намерение провести бой, а Усик заявил, что они "вернутся на этот ринг 23 декабря".

Впрочем, промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен после боя с Нганну сообщил, что поединок с Усиком вряд ли состоится 23 декабря, поскольку Тайсону нужно больше времени на подготовку. По словам Уоррена, бой пройдет в начале следующего года.

Есть несколько вещей, зависящих от желаний Тайсона. Усик вышел на ринг, контракт на бой подписан, мы собирались провести его 23 декабря, но сомневаюсь, что это произойдет. Поделиться

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей. При этом англичанин в третьем раунде побывал в нокдауне.