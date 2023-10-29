Усик отрицает заявление промоутера Фьюри о неопределенности даты боя чемпионов — видео

Украинский боксер опроверг слова Уоррена о дате боя. Усик в качестве аргумента привел пункт контракта, по которому поединок украинца и Фьюри должен состояться именно 23 декабря.

Усик использовал в качестве аргумента контракт боксеров

Украинский боксер Александр Усик отрицает слова Фрэнка Уоррена, промоутера Тайсона Фьюри, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в гевивейте состоится в начале 2024 года.

Об этом чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF рассказал в интервью Boxing King Media.

Бой Усика и Фьюри в Эр-Рияде объявили в конце сентября, а официальную дату поединка должны были назвать после выставочного матча британца против Фрэнсиса Нганну. Предварительно встреча Усик – Фьюри должна была состояться в декабре 2023 года или в январе 2024-го, когда в столице Саудовской Аравии продлится Riadh Season.

В октябре представитель Тайсона Спенсер Браун отметил, что стороны согласовали провести сражение 23 декабря. А после завершившегося победой британца поединка Фьюри и Нганну официальную дату чемпионского боя в сверхтяжелом весе не назвали.

После выставочного поединка промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен назвал новую дату боя британца с Александром Усиком. Представитель Фьюри отметил, что встреча состоится, скорее всего, в начале 2024 года.

Украинский боксер опроверг слова Уоррена относительно даты боя. Усик в качестве аргумента привел пункт контракта, по которому поединок украинца и Фьюри должен состояться именно 23 декабря.

Фрэнк [Уоррен] говорит неправду. У нас есть контракт, который говорит, что бой должен состояться 23 декабря. Пусть Фьюри сначала освободит свой титул, а потом сможет отдохнуть… Тайсон, мы должны драться, должны это сделать 23 декабря. До встречи на ринге, – рассказал Усик. Поделиться

Бой Александр Усик – Тайсон Фьюри: что известно

Противостояние боксеров определит первого в истории абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе в эпоху четырех основных организаций: Александр удерживает пояса WBA, WBO и IBF, Тайсон – титул WBC.

Усик (21-0-0, 14 КО) и Фьюри (34-0-1, 24 КО) остаются непобедимыми на профессиональном ринге. Британец только однажды свел бой к ничьей – в декабре 2018 года, когда пояс WBC сохранил американец Деонтей Уайлдер.

Представители двух боксеров уже согласовали предстоящий реванш между Усиком и Фьюри. На кону в ответном поединке не будет стоять пояс IBF, если победитель первого боя откажется от обязательной встречи с хорватским претендентом Филиппом Хрговичем.