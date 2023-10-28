Усик тепло встретил Фьюри в Эр-Рияде и сделал заявление о предстоящем бое — видео

Украинский боксер Александр Усик встретился со своим будущим соперником британцем Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Усик встретил Фьюри
27 октября Усик прибыл в Эр-Рияд, чтобы посмотреть на бой Фьюри с Фрэнсисом Нганну, который пройдет 28 октября.
Во время встречи боксеры обнялись, а Усик даже поднял будущего соперника. Это их первая встреча после подписания контракта на бой 23 декабря за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
В Instagram Усик написал Нганну: "Фрэнсис, будь осторожен с Тайсоном, он мне нужен в ринге 23 декабря".
Бой Усика и Фьюри
23 декабря еще официально не подтверждено как дата боя, однако Фьюри ожидает бой именно на эту дату.
Александр Усик подтвердил, что готовится к бою 23 декабря в Саудовской Аравии.
Чемпион IBF, WBA и WBC Усик сказал, что начал тренировочный лагерь через неделю после своего последнего боя против Даниэля Дюбуа в августе, и он взял лишь небольшой перерыв, чтобы посетить бой между Фьюри и Фрэнсисом Нганна в Эр-Рияде.
Усик говорит, что он знает, что чемпион WBC Фьюри "боится" его, но у него нет другого выбора, как встретиться с ним 23 декабря, потому что он будет "вынужден" сразиться.
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