Усик тепло встретил Фьюри в Эр-Рияде и сделал заявление о предстоящем бое — видео
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Усик тепло встретил Фьюри в Эр-Рияде и сделал заявление о предстоящем бое — видео

Александр Усик
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Источник:  Boxing News

Украинский боксер Александр Усик встретился со своим будущим соперником британцем Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Усик встретил Фьюри

27 октября Усик прибыл в Эр-Рияд, чтобы посмотреть на бой Фьюри с Фрэнсисом Нганну, который пройдет 28 октября.

Во время встречи боксеры обнялись, а Усик даже поднял будущего соперника. Это их первая встреча после подписания контракта на бой 23 декабря за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В Instagram Усик написал Нганну: "Фрэнсис, будь осторожен с Тайсоном, он мне нужен в ринге 23 декабря".

Он нетрудный. Крузервейт. Кролик, – прокомментировал украинец встречу с Фьюри.

Бой Усика и Фьюри

23 декабря еще официально не подтверждено как дата боя, однако Фьюри ожидает бой именно на эту дату.

Я ожидаю, что бой состоится в декабре, это то, что мне сказали, поэтому у меня нет причин не верить этому. Усик должен сразиться со мной в декабре, у него нет выбора. Он подписал контракт, поэтому если он этого не сделает, он нарушит контракт и на него подадут в суд. У него действительно нет выбора.

Александр Усик подтвердил, что готовится к бою 23 декабря в Саудовской Аравии.

Чемпион IBF, WBA и WBC Усик сказал, что начал тренировочный лагерь через неделю после своего последнего боя против Даниэля Дюбуа в августе, и он взял лишь небольшой перерыв, чтобы посетить бой между Фьюри и Фрэнсисом Нганна в Эр-Рияде.

Усик говорит, что он знает, что чемпион WBC Фьюри "боится" его, но у него нет другого выбора, как встретиться с ним 23 декабря, потому что он будет "вынужден" сразиться.

Тайсон Фьюри – это тот, кто слишком много говорит, и идея состоит в том, чтобы проникнуть в мою голову, а реальность такова, что я в его голове. Я тот, кто будет двигаться в его голове.

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