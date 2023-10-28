Усик тепло зустрів Ф’юрі в Ер-Ріяді і зробив заяву про майбутній бій — відео

Український боксер Олександр Усик зустрівся зі своїм майбутнім суперником британцем Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
Усик зустрів Ф'юрі
27 жовтня Усик прибув у Ер-Ріяд, щоб подивитися на бій Ф'юрі з Френсісом Нганну, який пройде 28 жовтня.
Під час зустрічі боксери обнялися, а Усик навіть підняв майбутнього суперника. Це їхня перша зустріч після підписання контракту на бій 23 грудня за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі.
У Instagram Усик написав Нганну: "Френсіс, будь обережним з Тайсоном, він мені потрібен в рингу 23 грудня".
Бій Усика та Ф'юрі
23 грудня ще офіційно не підтверджене як дата бою, однак Ф'юрі очікує бій саме на цю дату.
Олександр Усик підтвердив, що він готується до бою 23 грудня в Саудівській Аравії.
Чемпіон IBF, WBA та WBC Усик сказав, що розпочав тренувальний табір через тиждень після свого останнього бою проти Даніеля Дюбуа в серпні, і він взяв лише невелику перерву, щоб відвідати бій між Ф’юрі та Френсісом Нганна в Ер-Ріяді.
Усик каже, що він знає, що чемпіон WBC Ф'юрі "боїться" його, але у нього немає іншого вибору, як зустрітися з ним 23 грудня, тому що він буде "змушений" битися.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-