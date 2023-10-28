Усик тепло зустрів Ф’юрі в Ер-Ріяді і зробив заяву про майбутній бій — відео

Усик зустрів Ф'юрі

27 жовтня Усик прибув у Ер-Ріяд, щоб подивитися на бій Ф'юрі з Френсісом Нганну, який пройде 28 жовтня.

Під час зустрічі боксери обнялися, а Усик навіть підняв майбутнього суперника. Це їхня перша зустріч після підписання контракту на бій 23 грудня за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі.

У Instagram Усик написав Нганну: "Френсіс, будь обережним з Тайсоном, він мені потрібен в рингу 23 грудня".

Він неважкий. Крузервейт. Кролик, – прокоментував українець привітання з Ф'юрі. Поширити

Бій Усика та Ф'юрі

23 грудня ще офіційно не підтверджене як дата бою, однак Ф'юрі очікує бій саме на цю дату.

Я очікую, що бій відбудеться в грудні, це те, що мені сказали, тому у мене немає причин не вірити цьому. Усик повинен битися зі мною в грудні, у нього немає вибору. Він підписав контракт, тому, якщо він цього не зробить, він порушить контракт і на нього подають до суду. У нього насправді немає вибору. Поширити

Олександр Усик підтвердив, що він готується до бою 23 грудня в Саудівській Аравії.

Чемпіон IBF, WBA та WBC Усик сказав, що розпочав тренувальний табір через тиждень після свого останнього бою проти Даніеля Дюбуа в серпні, і він взяв лише невелику перерву, щоб відвідати бій між Ф’юрі та Френсісом Нганна в Ер-Ріяді.

Усик каже, що він знає, що чемпіон WBC Ф'юрі "боїться" його, але у нього немає іншого вибору, як зустрітися з ним 23 грудня, тому що він буде "змушений" битися.