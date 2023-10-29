Бой Усика против Фьюри. Промоутер британца интригует новой датой поединка

Дата поединка все еще не согласована. Но 23 декабря такой ожидаемый всеми болельщиками бой титанов бокса вряд ли состоится.

Промоутер Фьюри назвал новый дедлайн поединка

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что бой британца с Александром Усиком состоится, скорее всего, в начале 2024 года, а не 23 декабря, как было согласовано ранее.

Усик и Фьюри в конце сентября 2023 официально объявили о проведении поединка, но не назвали его точной даты. Позже промоутеры боксеров предварительно согласовали бой на 23 декабря, однако официального анонса они не сделали.

После поединка Фьюри с Франсисом Нганну, состоявшемся в Саудовской Аравии в ночь на воскресенье, 29 октября, Александр Усик поднялся на ринг и устроил своеобразную дуэль взглядов с британцем. Боксеры подтвердили намерение провести бой, а Усик заявил, что они "вернутся на этот ринг 23 декабря".

Впрочем, промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен после боя с Нганну сообщил, что поединок с Усиком вряд ли состоится 23 декабря, поскольку Тайсону нужно больше времени на подготовку. По словам Уоррена, бой пройдет в начале следующего года.

Есть несколько вещей, зависящих от желаний Тайсона. Усик вышел на ринг, контракт на бой подписан, мы собирались провести его 23 декабря, но сомневаюсь, что это произойдет. Поделиться

Тайсон не может сразу отправиться в [тренировочный] лагерь после такого тяжелого боя, у него будет неделя отдыха. А до декабря осталось восемь недель, ему нужно немного времени, чтобы привести свое тело в форму и дать ему возможность восстановиться, прежде чем он вернется в лагерь. Поэтому поединок будет в следующем году, в начале следующего года, – заявил Уоррен. Поделиться

Промоутер уточнил, что это не значит, что бой состоится уже в январе 2024-го – мол, есть время до марта.

"Riyadh Season" в Саудовской Аравии завершится 2 марта, так что бой состоится до марта, – сообщил Уоррен. Поделиться

Riyadh Season – спортивный фестиваль в Эр-Рияде, в рамках которого пройдет бой Усик – Фьюри. Он продолжается с октября по март и объединяет различные спортивные события в столице Саудовской Аравии. В сезоне-2023/24 кроме боя Усик – Фьюри в рамках Riyadh Season состоится, например, Суперкубок Испании по футболу и UFC Fight Night 236.

Бой Александр Усик – Тайсон Фьюри: что известно

Противостояние боксеров определит первого в истории абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе в эпоху четырех основных организаций: Александр удерживает пояса WBA, WBO и IBF, Тайсон – титул WBC.

Усик (21-0-0, 14 КО) и Фьюри (34-0-1, 24 КО) остаются непобедимыми на профессиональном ринге. Британец только однажды свел бой к ничьей – в декабре 2018 года, когда пояс WBC сохранил американец Деонтей Уайлдер.

Представители двух боксеров уже согласовали предстоящий реванш между Усиком и Фьюри. На кону в ответном поединке не будет стоять пояс IBF, если победитель первого боя откажется от обязательной встречи с хорватским претендентом Филиппом Хрговичем.