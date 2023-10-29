Бій Усика проти Ф'юрі. Промоутер британця інтригує новою датою поєдинку

Дату поєдинку все ще не узгодили. Але 23 грудня такий жаданий для усіх вболівальників бій титанів боксу навряд чи відбудеться.

Промоутер Ф'юрі назвав новий дедлайн поєдинку

Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен заявив, що бій британця з Олександром Усиком відбудеться, скоріш за все, на початку 2024 року, а не 23 грудня, як було узгоджено раніше.

Усик та Ф'юрі наприкінці вересня 2023 року офіційно оголосили про проведення поєдинку, але не назвали його точної дати. Пізніше промоутери боксерів попередньо узгодили бій на 23 грудня, втім, офіційного анонсу вони не зробили.

Після поєдинку Ф'юрі з Франсісом Нганну, який відбувся в Саудівській Аравії у ніч проти неділі, 29 жовтня, Олександр Усик піднявся на ринг та влаштував своєрідну дуель поглядів з британцем. Боксери підтвердили намір провести бій, а Усик заявив, що вони "повернуться на цей ринг 23 грудня".

Втім, промоутер Ф'юрі Френк Воррен після бою з Нганну повідомив, що поєдинок з Усиком навряд чи відбудеться 23 грудня, оскільки Тайсону потрібно більше часу на підготовку. За словами Воррена, бій пройде на початку наступного року.

Є кілька речей, які залежать від бажань Тайсона. Усик вийшов на ринг, контракт на бій підписано, ми збиралися провести його 23 грудня, але сумніваюся, що це станеться. Поширити

Тайсон не може одразу вирушити у [тренувальний] табір після такого важкого бою, у нього буде тиждень відпочинку. А до грудня залишилося вісім тижнів, йому потрібно трохи часу, щоб привести своє тіло у форму і дати йому можливість відновитися, перш ніж він повернеться у табір. Тому поєдинок буде наступного року, на початку наступного року, – заявив Воррен. Поширити

Промоутер уточнив, що це не означає, що бій відбудеться вже у січні 2024-го – мовляв, ще є час до березня.

"Riyadh Season" у Саудівській Аравії завершиться 2 березня, тож бій відбудеться до березня, – повідомив Воррен. Поширити

Riyadh Season – спортивний фестиваль в Ер-Ріяді, у межах якого пройде бій Усик – Ф'юрі. Він триває з жовтня до березня та об'єднує різні спортивні події в столиці Саудівської Аравії. У сезоні-2023/24 крім бою Усик – Ф'юрі у межах Riyadh Season відбудеться, наприклад, Суперкубок Іспанії з футболу та UFC Fight Night 236.

Бій Олекандр Усик – Тайсон Ф'юрі: що відомо

Протистояння боксерів визначить першого в історії абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі в епоху чотирьох основних організацій: Олександр утримує пояси WBA, WBO та IBF, Тайсон – титул WBC.

Усик (21-0-0, 14 КО) та Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) залишаються непереможними на професійному рингу. Британець лише одного разу звів бій до нічиєї – в грудні 2018 року, коли пояс WBC зберіг американець Деонтей Вайлдер.

Представники двох боксерів вже погодили майбутній реванш між Усиком та Ф'юрі. На кону в поєдинку-відповіді не стоятиме пояс IBF, якщо переможець першого бою відмовиться від обов'язкової зустрічі з хорватським претендентом Філіпом Хрговичем.