Усик заперечив заяву промоутера Ф'юрі про невизначеність дати бою чемпіонів — відео

Український боксер спростував слова Воррена щодо дати бою. Усик як аргумент навів пункт контракту, за яким поєдинок українця й Ф'юрі має відбутись саме 23 грудня.

Усик використав як аргумент контракт боксерів

Український боксер Олександр Усик заперечив слова Френка Воррена, промоутера Тайсона Ф'юрі, що бій за титул абсолютного чемпіона світу в гевівейті відбудеться на початку 2024 року.

Про це чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF розповів в інтерв'ю виданню Boxing King Media.

Бій Усика та Ф'юрі у Ер-Ріяді оголосили наприкінці вересня, а офіційну дату поєдинку мали назвати після виставкого матчу британця проти Френсіса Нганну. Попередньо зустріч Усик – Ф'юрі мала відбутися у грудні 2023 року або у січні 2024-го, коли в столиці Саудівської Аравії триватиме "Riyadh Season".

У жовтні представник Тайсона Спенсер Браун зазначив, що сторони погодили провести бій 23 грудня. А після поєдинку Ф'юрі та Нганну, який завершився перемогою британця, офіційну дату чемпіонського бою у надважкій вазі не назвали.

Після виставкового поєдинку промоутер Тайсона Френк Воррен назвав нову дату бою британця з Олександром Усиком. Представник Ф'юрі зазначив, що зустріч відбудеться, скоріш за все, на початку 2024 року.

Натомість український боксер спростував слова Воррена щодо дати бою. Усик як аргумент навів пункт контракту, за яким поєдинок українця й Ф'юрі має відбутись саме 23 грудня.

Френк [Воррен] говорить неправду. У нас є контракт, який говорить, що бій має відбутися 23 грудня. Нехай Ф’юрі спершу звільнить свій титул, а потім зможе відпочити… Тайсоне, ми повинні битися, маємо це зробити 23 грудня. До зустрічі на рингу, – розповів Усик. Поширити

Бій Олекандр Усик – Тайсон Ф'юрі: що відомо

Протистояння боксерів визначить першого в історії абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі в епоху чотирьох основних організацій: Олександр утримує пояси WBA, WBO та IBF, Тайсон – титул WBC.

Усик (21-0-0, 14 КО) та Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) залишаються непереможними на професійному рингу. Британець лише одного разу звів бій до нічиєї – в грудні 2018 року, коли пояс WBC зберіг американець Деонтей Вайлдер.

Представники двох боксерів вже погодили майбутній реванш між Усиком та Ф'юрі. На кону в поєдинку-відповіді не стоятиме пояс IBF, якщо переможець першого бою відмовиться від обов'язкової зустрічі з хорватським претендентом Філіпом Хрговичем.