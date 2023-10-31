Усик розкрив таємницю розмови із Кріштіану Роналду під час бою Ф'юрі-Нганну
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Усик розкрив таємницю розмови із Кріштіану Роналду під час бою Ф'юрі-Нганну

Усик
Джерело:  online.ua

Український боксер Олександр Усик зізнався, про що розмовляв із футболістом Кріштіану Роналду на поєдинку в Саудівській Аравії між Тайсоном Ф'юрі та Френсісом Нганну.

Про що спілкувалися Усик та Роналду

Говорив із Роналду про все, що відбувалося навколо. Я заохочував Кріштіану більше цікавитися боксом, розповідав, що відбувалося, пояснював, що він бачить у рингу. Він дуже проста людина, ціную його, я є його шанувальником, - сказав Усик.

Чи готовий Усик до бою з Ф’юрі

Боксерський промоутер та бізнесмен Едвард Хірн каже, що Усик навіть не почав тренуватися, а до 23 грудня залишилося вісім тижнів.

Я думаю, що Усик не готовий до 23 грудня. Я думаю, що Тайсон Ф’юрі це розуміє, і тепер він збирається закрутити ґвинт і спробувати присоромити Усика, коли він, можливо, не буде доступний 23 числа.

Хірн стверджує, що Усик все ще може провести бій у цю дату через велику зарплату, яку він отримає від саудитів, але інше питання, чи готовий він на 100% до бою.

Буде жалюгідно, якщо Ф’юрі вирішить використовувати неготовність Усика до 23 грудня, щоб переконати своїх шанувальників, що він не ухилявся від бою. Ф'юрі явно стурбований тим, що світ боксу вважає, що він живе в страху перед Усиком, і це був би його шанс сказати їм: «Бачите, Усик цього не хоче. Він боїться мене».

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