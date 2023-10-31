Усик розкрив таємницю розмови із Кріштіану Роналду під час бою Ф'юрі-Нганну

Український боксер Олександр Усик зізнався, про що розмовляв із футболістом Кріштіану Роналду на поєдинку в Саудівській Аравії між Тайсоном Ф'юрі та Френсісом Нганну.
Про що спілкувалися Усик та Роналду
Чи готовий Усик до бою з Ф’юрі
Боксерський промоутер та бізнесмен Едвард Хірн каже, що Усик навіть не почав тренуватися, а до 23 грудня залишилося вісім тижнів.
Хірн стверджує, що Усик все ще може провести бій у цю дату через велику зарплату, яку він отримає від саудитів, але інше питання, чи готовий він на 100% до бою.
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