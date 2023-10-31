Усик розкрив таємницю розмови із Кріштіану Роналду під час бою Ф'юрі-Нганну

Український боксер Олександр Усик зізнався, про що розмовляв із футболістом Кріштіану Роналду на поєдинку в Саудівській Аравії між Тайсоном Ф'юрі та Френсісом Нганну.

Про що спілкувалися Усик та Роналду

Говорив із Роналду про все, що відбувалося навколо. Я заохочував Кріштіану більше цікавитися боксом, розповідав, що відбувалося, пояснював, що він бачить у рингу. Він дуже проста людина, ціную його, я є його шанувальником, - сказав Усик. Поширити

Чи готовий Усик до бою з Ф’юрі

Боксерський промоутер та бізнесмен Едвард Хірн каже, що Усик навіть не почав тренуватися, а до 23 грудня залишилося вісім тижнів.

Я думаю, що Усик не готовий до 23 грудня. Я думаю, що Тайсон Ф’юрі це розуміє, і тепер він збирається закрутити ґвинт і спробувати присоромити Усика, коли він, можливо, не буде доступний 23 числа. Поширити

Хірн стверджує, що Усик все ще може провести бій у цю дату через велику зарплату, яку він отримає від саудитів, але інше питання, чи готовий він на 100% до бою.