Усик раскрыл тайну разговора с Криштиану Роналду во время боя Фьюри-Нганну

Украинский боксер Александр Усик признался, о чем разговаривал с футболистом Криштиану Роналду на поединке в Саудовской Аравии между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

О чем общались Усик и Роналду

Говорил с Роналду обо всем, что происходило вокруг. Я поощрял Криштиану больше интересоваться боксом, рассказывал, что происходило, объяснял, что он видит в ринге. Он очень простой человек, ценю его, я являюсь его поклонником, - сказал Усик. Поделиться

Готов ли Усик к бою с Фьюри

Боксерский промоутер и бизнесмен Эдвард Хирн говорит, что Усик даже не начал тренироваться, а до 23 декабря осталось восемь недель.

Я думаю, что Усик не готов к 23 декабря. Я думаю, что Тайсон Фьюри это понимает, и теперь он собирается закрутить винт и попытаться устыдить Усика, когда он, возможно, не будет доступен 23 числа. Поделиться

Хирн утверждает, что Усик все еще может провести бой в эту дату из-за большой зарплаты, которую он получит от саудитов, но другой вопрос, готов ли он на 100% к бою.