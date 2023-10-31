Усик раскрыл тайну разговора с Криштиану Роналду во время боя Фьюри-Нганну
Категория
Спорт
Дата публикации

Усик раскрыл тайну разговора с Криштиану Роналду во время боя Фьюри-Нганну

Усик
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинский боксер Александр Усик признался, о чем разговаривал с футболистом Криштиану Роналду на поединке в Саудовской Аравии между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

О чем общались Усик и Роналду

Говорил с Роналду обо всем, что происходило вокруг. Я поощрял Криштиану больше интересоваться боксом, рассказывал, что происходило, объяснял, что он видит в ринге. Он очень простой человек, ценю его, я являюсь его поклонником, - сказал Усик.

Готов ли Усик к бою с Фьюри

Боксерский промоутер и бизнесмен Эдвард Хирн говорит, что Усик даже не начал тренироваться, а до 23 декабря осталось восемь недель.

Я думаю, что Усик не готов к 23 декабря. Я думаю, что Тайсон Фьюри это понимает, и теперь он собирается закрутить винт и попытаться устыдить Усика, когда он, возможно, не будет доступен 23 числа.

Хирн утверждает, что Усик все еще может провести бой в эту дату из-за большой зарплаты, которую он получит от саудитов, но другой вопрос, готов ли он на 100% к бою.

Будет плачевно, если Фьюри решит использовать неготовность Усика до 23 декабря, чтобы убедить своих поклонников, что он не уклонялся от боя. Фьюри явно озабочен тем, что мир бокса считает, что он живет в страхе перед Усиком, и это был бы его шанс сказать им: «Видите, Усик этого не хочет. Он боится меня».

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Не Усик. Бывший чемпион мира назвал боксера, который победит Фьюри
Тайсон Фьюри
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик против Фьюри. Промоутер назвал гонорары боксеров за бой
Олександр Усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Бой украинского чемпиона мира по боксу перенесен на неопределенный срок
Артем Далакян

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.