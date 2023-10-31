Усик раскрыл тайну разговора с Криштиану Роналду во время боя Фьюри-Нганну

Украинский боксер Александр Усик признался, о чем разговаривал с футболистом Криштиану Роналду на поединке в Саудовской Аравии между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.
О чем общались Усик и Роналду
Готов ли Усик к бою с Фьюри
Боксерский промоутер и бизнесмен Эдвард Хирн говорит, что Усик даже не начал тренироваться, а до 23 декабря осталось восемь недель.
Хирн утверждает, что Усик все еще может провести бой в эту дату из-за большой зарплаты, которую он получит от саудитов, но другой вопрос, готов ли он на 100% к бою.
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