Бой украинского чемпиона мира по боксу перенесен на неопределенный срок

Бой украинского чемпиона мира по версии WBA в самом легком весе Артема Далакяна (22-0, 15 КО) против обязательного претендента Сеиго Акуи (18-2-1, 11 КО) перенесен на неопределенный срок.

Что известно о бое Артема Далакяна

Поединок должен был состояться 15 ноября в Токио в рамках шоу, в главном событии которого была запланирована встреча Такумы Иноуэ и Джервина Анкахаса. Однако Иноуэ получил травму, поэтому весь боксерский вечер был перенесен.

Свой прошлый бой Далакян провел в январе, когда одержал победу над Давидом Хименесом единогласным решением судей. Украинский боксер владеет титулом с февраля 2018 года и защитил его уже шесть раз.

Что известно о бое Усика против Фьюри

29 сентября чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик подписали контракт на проведение поединка.

Наибольшее сражение в мировом боксе пройдет на арене Kingdom Arena.

Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира 23 декабря. Это будет первый подобный поединок через 24 года. Он пройдет в Эр-Рияде, Саудовской Аравии.

Фьюри и Усик не могли согласовать проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе несколько месяцев.