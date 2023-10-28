Бій українського чемпіона світу з боксу перенесено на невизначений термін
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Бій українського чемпіона світу з боксу перенесено на невизначений термін

Артем Далакян
Джерело:  ФБУ

Бій українського чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі Артема Далакяна (22-0, 15 КО) проти обов'язкового претендента Сеїго Акуї (18-2-1, 11 КО) перенесено на невизначений термін.

Що відомо про бій Артема Далакяна

Поєдинок мав відбутися 15 листопада в Токіо в рамках шоу, у головній події якого було заплановано зустріч Такуми Іноуе та Джервіна Анкахаса. Однак Іноуе отримав травму, тому весь боксерський вечір було перенесено.

Свій минулий бій Далакян провів у січні, коли здобув перемогу над Давидом Хіменесом одноголосним рішенням суддів. Український боксер володіє титулом з лютого 2018 року і захистив його вже шість разів.

Що відомо про бій Усика проти Ф'юрі

29 вересня чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі і володар титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександр Усик підписали контракт на проведення поєдинку.

Найбільший бій у світовому боксі пройде на арені Kingdom Arena.

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі проведуть бій за звання абсолютного чемпіона світу 23 грудня. Це буде перший подібний поєдинок за 24 роки. Він пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. 

Ф'юрі та Усик не могли погодити проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі кілька місяців.

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Категорія
Спорт
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