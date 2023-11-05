Бой перенесен. В Усика подтвердили новые сроки поединка против Фьюри

Промоутер Александра Усика Александр Красюк подтвердил, что сроки поединка его подопечного против Тайсона Фьюри изменились. Следующую дату должны объявить на следующей неделе.
Бой Усика с Фьюри перенесен
Красюк сказал, что договоренность о бое 23 декабря подписали обе стороны.
Промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика добавил, что Усик не сразится 23 декабря.
Где пройдет бой Усика с Фьюри
Напомним, что бой между обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри и Олесандром Усиком должен пройти в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Инсайдер ESPN Майк Коппинджер считает, что бой пройдет в феврале 2024 года.
Со времени заключения контракта о бое Фьюри одержал сверхтяжелую победу над звездой смешанных единоборств и новичком в боксе Франсисом Нганну благодаря решению судей.
Последствия этого сражения повлияли на сроки поединка Усика против Фьюри.
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