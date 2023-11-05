Бой перенесен. В Усика подтвердили новые сроки поединка против Фьюри
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Бой перенесен. В Усика подтвердили новые сроки поединка против Фьюри

Александр Усик
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Источник:  iFL TV

Промоутер Александра Усика Александр Красюк подтвердил, что сроки поединка его подопечного против Тайсона Фьюри изменились. Следующую дату должны объявить на следующей неделе.

Бой Усика с Фьюри перенесен

Красюк сказал, что договоренность о бое 23 декабря подписали обе стороны.

Но мы уже некоторое время занимаемся боксом и знаем, что если боец не готов и не хочет выходить на ринг – ты не можешь подтолкнуть его, он никогда этого не сделает. Но весь мир ждет большого боя, поэтому мы должны быть гибкими.

Промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика добавил, что Усик не сразится 23 декабря.

Бой перенесен на начало 2024-го, вот так мы поступили. Сейчас Усик снимает все видео, проводит съемки для предстоящего боя и возвращается в свой тренировочный лагерь в Испании. Если все будет в порядке, то на следующей неделе о чем-нибудь будет объявлено. Поэтому раньше на следующей неделе я не хочу… Скажем так, это будет не хорошо, если я объявлю о чем-то раньше на следующей неделе.

Где пройдет бой Усика с Фьюри

Напомним, что бой между обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри и Олесандром Усиком должен пройти в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Инсайдер ESPN Майк Коппинджер считает, что бой пройдет в феврале 2024 года.

Со времени заключения контракта о бое Фьюри одержал сверхтяжелую победу над звездой смешанных единоборств и новичком в боксе Франсисом Нганну благодаря решению судей.

Последствия этого сражения повлияли на сроки поединка Усика против Фьюри.

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