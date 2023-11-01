Топ инсайдер назвал окончательную дату боя Усика против Фьюри

Команды британского боксера Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика договорились о дате боя за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Появилась новая дата поединка Усика против Фьюри

Объединительный поединок состоится в феврале 2024 года. Бой за абсолют примет аравийская столица Эр-Рияд. Об этом заявил инсайдер Майкл Коппинджер.

Tyson Fury and Oleksandr Usyk will fight for the undisputed heavyweight championship in February in Riyadh, Saudi Arabia, sources told ESPN.



Fury-Usyk was planned for Dec. 23 before Fury struggled in a far tougher-than-expected win over Francis Ngannou. Fury suffered two cuts. pic.twitter.com/IGkLKpddof — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 31, 2023

Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за боксерскую корону в конце сентября. Первым вариантом даты боя было 23 декабря. Однако после тяжелого поединка британца против бойца смешанных искусств Нганну в планы пришлось внести коррективы.

Несмотря на то, что Цыганский Король победил по решению судей, он провел в ринге все 10 раундов. Кроме того, Фьюри побывал в нокдауне и получил минимум два рассечения. Команда Усика настаивала на проведении поединка в декабре. В то же время оцепление британского боксера спасало за начало 2024-го.

Почему промоутер Фьюри назвал новый дедлайн поединка

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что бой британца с Александром Усиком состоится, скорее всего, в начале 2024 года, а не 23 декабря, как было согласовано ранее.

Усик и Фьюри в конце сентября 2023 официально объявили о проведении поединка, но не назвали его точной даты. Позже промоутеры боксеров предварительно согласовали бой на 23 декабря, однако официального анонса они не сделали.

После поединка Фьюри с Франсисом Нганну, состоявшемся в Саудовской Аравии в ночь на воскресенье, 29 октября, Александр Усик поднялся на ринг и устроил своеобразную дуэль взглядов с британцем. Боксеры подтвердили намерение провести бой, а Усик заявил, что они "вернутся на этот ринг 23 декабря".

Впрочем, промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен после боя с Нганну сообщил, что поединок с Усиком вряд ли состоится 23 декабря, поскольку Тайсону нужно больше времени на подготовку. По словам Уоррена, бой пройдет в начале следующего года.