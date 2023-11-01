Топ інсайдер назвав остаточну дату бою Усика проти Фʼюрі

Команди британського боксера Тайсона Ф'юрі та українця Олександра Усика домовилися про дату бою за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Зʼявилася нова дата поєдинку Усика проти Фʼюрі

Об'єднавчий поєдинок відбудеться у лютому 2024 року. Бій за абсолют прийме аравійська столиця Ер-Ріяд. Про це заявив інсайдер Майкл Коппінджер.

Tyson Fury and Oleksandr Usyk will fight for the undisputed heavyweight championship in February in Riyadh, Saudi Arabia, sources told ESPN.



Fury-Usyk was planned for Dec. 23 before Fury struggled in a far tougher-than-expected win over Francis Ngannou. Fury suffered two cuts. pic.twitter.com/IGkLKpddof — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 31, 2023

Усик і Ф'юрі підписали контракт на поєдинок за боксерську корону наприкінці вересня. Першим варіантом дати бою було 23 грудня. Утім, після важкого поєдинку британця проти бійця змішаних мистецтв Нганну в плани довелося внести корективи.

Попри те, що "Циганський Король" переміг за рішенням суддів, він провів у ринзі всі 10 раундів. Окрім того, Ф'юрі побував у нокдауні та отримав мінімум два розсічення. Команда Усика наполягала на проведенні поєдинку в грудні. Натомість оточення британського боксера ратувало за початок 2024-го.

Чому промоутер Ф'юрі назвав новий дедлайн поєдинку

Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен заявив, що бій британця з Олександром Усиком відбудеться, скоріш за все, на початку 2024 року, а не 23 грудня, як було узгоджено раніше.

Усик та Ф'юрі наприкінці вересня 2023 року офіційно оголосили про проведення поєдинку, але не назвали його точної дати. Пізніше промоутери боксерів попередньо узгодили бій на 23 грудня, втім, офіційного анонсу вони не зробили.

Після поєдинку Ф'юрі з Франсісом Нганну, який відбувся в Саудівській Аравії у ніч проти неділі, 29 жовтня, Олександр Усик піднявся на ринг та влаштував своєрідну дуель поглядів з британцем. Боксери підтвердили намір провести бій, а Усик заявив, що вони "повернуться на цей ринг 23 грудня".

Втім, промоутер Ф'юрі Френк Воррен після бою з Нганну повідомив, що поєдинок з Усиком навряд чи відбудеться 23 грудня, оскільки Тайсону потрібно більше часу на підготовку. За словами Воррена, бій пройде на початку наступного року.