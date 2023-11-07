Без вагань в очах. Промоутер Усика назвав його головний козир в бою з Фʼюрі
Категорія
Спорт
Дата публікації

Без вагань в очах. Промоутер Усика назвав його головний козир в бою з Фʼюрі

Усик
Джерело:  Boxing News

Промоутер українського боксера Олександр Красюк упевнений, що Усик  зможе перемогти завдяки аматорському досвіду.

Промоутер впевнений у перемозі Усика в бою з Фʼюрі

Об'єднаний чемпіон суперважкої ваги Олександр Усик проведе поєдинок із Тайсоном Ф’юрі вже наступного року.

Промоутер українського боксера Олександр Красюк упевнений, що його клієнт зможе перемогти завдяки аматорському досвіду.

У Ф’юрі є все: боксерський IQ, навички, швидкість, футворк, досвід, він знає, як імпровізувати в рингу, і в нього є габарити. У Усика є все те ж саме, крім габаритів. Але в нього є дещо з минулого: екстраординарний аматорський досвід, – розповів промоутер.

Тому коли я говорю з ним, я не бачу в його очах жодних вагань. Усик абсолютно готовий битися, і він знає, як впоратися з Тайсоном. Тож щодо цього бою я почуваюся впевненим і розслабленим. Мене турбує тільки те, щоб ми влаштували цей поєдинок, — сказав Красюк

Бій Усика з Ф'юрі перенесено

Промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, підтвердив, що терміни поєдинку його підопічного проти Тайсона Ф'юрі змінилися. Наступну дату мають оголосити наступного тижня.

Нагадаємо, що бій між володарем титулу WBC британцем Тайсоном Ф’юрі та Олесандром Усиком має пройти у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Інсайдер ESPN Майк Коппінджер вважає, що бій пройде у лютому 2024 року.

Від часу укладення контракту про бій, Ф'юрі здобув надважку перемогу над зіркою змішаних єдиноборств та новачком у боксі Франсісом Нганну завдяки рішенню суддів.

Наслідки цього бою вплинули на терміни поєдинку Усика проти Ф'юрі.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Промоутер Джошуа оцінив готовність Усика до бою з Ф'юрі у грудні
Олександр Усик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик розкрив таємницю розмови із Кріштіану Роналду під час бою Ф'юрі-Нганну
Усик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик може погодитися на перенесення поєдинку з Ф'юрі. Але за однієї умови
Олександр Усик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм