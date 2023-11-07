Без вагань в очах. Промоутер Усика назвав його головний козир в бою з Фʼюрі

Промоутер впевнений у перемозі Усика в бою з Фʼюрі

Об'єднаний чемпіон суперважкої ваги Олександр Усик проведе поєдинок із Тайсоном Ф’юрі вже наступного року.

Промоутер українського боксера Олександр Красюк упевнений, що його клієнт зможе перемогти завдяки аматорському досвіду.

У Ф’юрі є все: боксерський IQ, навички, швидкість, футворк, досвід, він знає, як імпровізувати в рингу, і в нього є габарити. У Усика є все те ж саме, крім габаритів. Але в нього є дещо з минулого: екстраординарний аматорський досвід, – розповів промоутер. Поширити

Тому коли я говорю з ним, я не бачу в його очах жодних вагань. Усик абсолютно готовий битися, і він знає, як впоратися з Тайсоном. Тож щодо цього бою я почуваюся впевненим і розслабленим. Мене турбує тільки те, щоб ми влаштували цей поєдинок, — сказав Красюк Поширити

Бій Усика з Ф'юрі перенесено

Промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, підтвердив, що терміни поєдинку його підопічного проти Тайсона Ф'юрі змінилися. Наступну дату мають оголосити наступного тижня.

Нагадаємо, що бій між володарем титулу WBC британцем Тайсоном Ф’юрі та Олесандром Усиком має пройти у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Інсайдер ESPN Майк Коппінджер вважає, що бій пройде у лютому 2024 року.

Від часу укладення контракту про бій, Ф'юрі здобув надважку перемогу над зіркою змішаних єдиноборств та новачком у боксі Франсісом Нганну завдяки рішенню суддів.

Наслідки цього бою вплинули на терміни поєдинку Усика проти Ф'юрі.