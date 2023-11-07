Без вагань в очах. Промоутер Усика назвав його головний козир в бою з Фʼюрі

Промоутер українського боксера Олександр Красюк упевнений, що Усик зможе перемогти завдяки аматорському досвіду.
Промоутер впевнений у перемозі Усика в бою з Фʼюрі
Об'єднаний чемпіон суперважкої ваги Олександр Усик проведе поєдинок із Тайсоном Ф’юрі вже наступного року.
Промоутер українського боксера Олександр Красюк упевнений, що його клієнт зможе перемогти завдяки аматорському досвіду.
Бій Усика з Ф'юрі перенесено
Промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, підтвердив, що терміни поєдинку його підопічного проти Тайсона Ф'юрі змінилися. Наступну дату мають оголосити наступного тижня.
Нагадаємо, що бій між володарем титулу WBC британцем Тайсоном Ф’юрі та Олесандром Усиком має пройти у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
Інсайдер ESPN Майк Коппінджер вважає, що бій пройде у лютому 2024 року.
Від часу укладення контракту про бій, Ф'юрі здобув надважку перемогу над зіркою змішаних єдиноборств та новачком у боксі Франсісом Нганну завдяки рішенню суддів.
Наслідки цього бою вплинули на терміни поєдинку Усика проти Ф'юрі.
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