Без колебаний в глазах. Промоутер Усика назвал его главный козырь в бою с Фьюри

Промоутер уверен в победе Усика в бою с Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик проведет поединок с Тайсоном Фьюри уже в следующем году.

Промоутер украинского боксера Александр Красюк уверен, что его клиент сможет победить благодаря любительскому опыту.

У Фьюри есть все: боксерский IQ, навыки, скорость, футворк, опыт, он знает, как импровизировать в ринге, и у него есть габариты. У Усика есть все то же самое, кроме габаритов. Но у него есть кое-что из прошлого: экстраординарный любительский опыт, – рассказал промоутер. Поделиться

Поэтому, когда я говорю с ним, я не вижу в его глазах никаких колебаний. Усик абсолютно готов сразиться, и он знает, как справиться с Тайсоном. Поэтому в этом бою я чувствую себя уверенным и расслабленным. Меня беспокоит только то, чтобы мы устроили этот поединок, – сказал Красюк. Поделиться

Бой Усика с Фьюри перенесен

Промоутер Александра Усика Александр Красюк подтвердил, что сроки поединка его подопечного против Тайсона Фьюри изменились. Следующую дату должны объявить на следующей неделе.

Напомним, что бой между обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри и Олесандром Усиком должен пройти в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Инсайдер ESPN Майк Коппинджер считает, что бой пройдет в феврале 2024 года.

С момента заключения контракта о бое, Фьюри одержал сверхтяжелую победу над звездой смешанных единоборств и новичком в боксе Франсисом Нганну благодаря решению судей.

Последствия этого сражения повлияли на сроки поединка Усика против Фьюри.