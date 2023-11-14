Бій Усика проти Фʼюрі. Названа орієнтовна дата поєдинку
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Бій Усика проти Фʼюрі. Названа орієнтовна дата поєдинку

Усик
Джерело:  Boxing News

Український боксер Олександр Усик зійдеться в ринзі з британцем Тайсоном Ф'юрі наприкінці зими.

Коли відбудеться бій Усика проти Фʼюрі

Бій Усик – Ф'юрі запланували провести 17 лютого. Поєдинок прийме аравійська столиця Ер-Ріяд. Офіційно захід анонсують впродовж тижня.

Боксери підписали контракт на проведення бою за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті у вересні.

Першим варіантом дати проведення поєдинку було 23 грудня. Утім, команда "Циганського Короля" наполягала на відтермінуванні битви чемпіонів через отримані Ф'юрі в бою з екс-чемпіоном UFC Нганну травми.

Бій Усика з Ф'юрі перенесено

Промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, підтвердив, що терміни поєдинку його підопічного проти Тайсона Ф'юрі змінилися.

Нагадаємо, що бій між володарем титулу WBC британцем Тайсоном Ф’юрі та Олесандром Усиком має пройти у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Інсайдер ESPN Майк Коппінджер вважає, що бій пройде у лютому 2024 року.

Від часу укладення контракту про бій, Ф'юрі здобув надважку перемогу над зіркою змішаних єдиноборств та новачком у боксі Франсісом Нганну завдяки рішенню суддів.

Наслідки цього бою вплинули на терміни поєдинку Усика проти Ф'юрі.

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