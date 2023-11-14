Бій Усика проти Фʼюрі. Названа орієнтовна дата поєдинку

Український боксер Олександр Усик зійдеться в ринзі з британцем Тайсоном Ф'юрі наприкінці зими.

Коли відбудеться бій Усика проти Фʼюрі

Бій Усик – Ф'юрі запланували провести 17 лютого. Поєдинок прийме аравійська столиця Ер-Ріяд. Офіційно захід анонсують впродовж тижня.

🥊 FURY/USYK SIGNED FOR FEB 17?! @Tyson_Fury and @usykaa are RUMOURED to have SIGNED for the UNDISPUTED Heavyweight title CLASH for February 17 in Riyadh, Saudi Arabia!💥



Announcement expected this week‼️#FuryUsyk pic.twitter.com/D2KVgsI2zV — International Boxing News (@IntBoxingNews) November 13, 2023

Боксери підписали контракт на проведення бою за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті у вересні.

Першим варіантом дати проведення поєдинку було 23 грудня. Утім, команда "Циганського Короля" наполягала на відтермінуванні битви чемпіонів через отримані Ф'юрі в бою з екс-чемпіоном UFC Нганну травми.

Бій Усика з Ф'юрі перенесено

Промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, підтвердив, що терміни поєдинку його підопічного проти Тайсона Ф'юрі змінилися.

Нагадаємо, що бій між володарем титулу WBC британцем Тайсоном Ф’юрі та Олесандром Усиком має пройти у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Інсайдер ESPN Майк Коппінджер вважає, що бій пройде у лютому 2024 року.

Від часу укладення контракту про бій, Ф'юрі здобув надважку перемогу над зіркою змішаних єдиноборств та новачком у боксі Франсісом Нганну завдяки рішенню суддів.

Наслідки цього бою вплинули на терміни поєдинку Усика проти Ф'юрі.