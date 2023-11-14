Бой Усика против Фьюри. Названа ориентировочная дата поединка

Украинский боксер Александр Усик сойдется в ринге с британцем Тайсоном Фьюри в конце зимы.
Когда состоится бой Усика против Фьюри
Бой Усик-Фьюри запланировали провести 17 февраля. Поединок примет аравийская столица Эр-Рияд. Официально мероприятие анонсируют в течение недели.
Боксеры подписали контракт на проведение боя за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте в сентябре.
Первым вариантом даты проведения поединка было 23 декабря. Впрочем, команда "Цыганского Короля" настаивала на отсрочке битвы чемпионов из-за полученных Фьюри в бою с экс-чемпионом UFC Нганну травм.
Бой Усика с Фьюри перенесен
Промоутер Александра Усика Александр Красюк подтвердил, что сроки поединка его подопечного против Тайсона Фьюри изменились.
Напомним, что бой между обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри и Олесандром Усиком должен пройти в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Инсайдер ESPN Майк Коппинджер считает, что бой пройдет в феврале 2024 года.
С момента заключения контракта о бое, Фьюри одержал сверхтяжелую победу над звездой смешанных единоборств и новичком в боксе Франсисом Нганну благодаря решению судей.
Последствия этого сражения повлияли на сроки поединка Усика против Фьюри.
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