Чтобы обрадовать украинцев. Усик анонсировал планы провести бой в Киеве — видео

Усик планирует бой в Киеве

Сейчас мы не можем это сделать, потому что в нашей стране идет война. Но после нашей победы я обязательно организую поединок на "Олимпийском" в Киеве для того, чтобы обрадовать свою родную публику и каждого украинца, который придет на стадион. Поделиться

Также Усик выразил благодарность защитникам Украины и рассказал, что общение с ними мотивирует его.

Лично для меня ребята, защищающие нашу страну, большой мотивацией, и я им благодарен. Когда я им звоню, вижу их лица, вижу их улыбку, они кричат: "Да, победа!" Частично моя победа – это тоже их победа. Когда я занимаюсь боксом и выиграю – выигрывает вся моя страна и все люди, которые болеют за меня. Поделиться

Напомним, что последний раз Усик провел бой в Украине в 2015-м году. Поединка на "Олимпийском" у него никогда не было.

Бой Усика с Фьюри

Исторический поединок должен был состояться 23 декабря в Саудовской Аравии, однако по новой договоренности боксеры, вероятно, встретятся 17 февраля 2024 года.

Украинец и британец подписали контракт на проведение боя за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте в сентябре.

С момента заключения контракта о бое, Фьюри одержал сверхтяжелую победу над звездой смешанных единоборств и новичком в боксе Франсисом Нганну благодаря решению судей.

Последствия этого сражения повлияли на сроки поединка Усика против Фьюри.