Чтобы обрадовать украинцев. Усик анонсировал планы провести бой в Киеве — видео

Украинский чемпион WBO, WBA и IBF Александр Усик поделился планами проведения боя в Киеве после окончания войны.
Усик планирует бой в Киеве
Также Усик выразил благодарность защитникам Украины и рассказал, что общение с ними мотивирует его.
Напомним, что последний раз Усик провел бой в Украине в 2015-м году. Поединка на "Олимпийском" у него никогда не было.
Бой Усика с Фьюри
Исторический поединок должен был состояться 23 декабря в Саудовской Аравии, однако по новой договоренности боксеры, вероятно, встретятся 17 февраля 2024 года.
Украинец и британец подписали контракт на проведение боя за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте в сентябре.
С момента заключения контракта о бое, Фьюри одержал сверхтяжелую победу над звездой смешанных единоборств и новичком в боксе Франсисом Нганну благодаря решению судей.
Последствия этого сражения повлияли на сроки поединка Усика против Фьюри.
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