Коли відбудеться бій Усика та Ф'юрі — відома дата
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Коли відбудеться бій Усика та Ф'юрі — відома дата

Усик

Боксерський поєдинок українця Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу відбудеться у січні 2024 року.

Бій Усика та Ф'юрі відбудеться наступного року

Варто зауважити, що спочатку поєдинок хотіли провести 23 грудня. Але його перенесли на більш пізню дату, оскільки Тайсону Фьюрі необхідно відновитися після бою з Френсісом Нганну. Він пройшов наприкінці жовтня.

Переможець поєдинку стане першим за багато років абсолютним чемпіоном у важкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

Що передувало

Нагадаємо, український та британський спортсмени погодили проведення бою лише у вересні. Тоді вони підписали відповідні контракти.

Попередньо поєдинок призначили на 23 грудня. Але це було до бою Ф'юрі з Нганну. Після бою команда британця почала наполягати на тому, щоб перенести поєдинок із Усиком на 2024 рік.

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