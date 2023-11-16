Когда состоится бой Усика и Фьюри — известна дата
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Когда состоится бой Усика и Фьюри — известна дата

Усик
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Боксерский поединок украинца Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира состоится в январе 2024 года.

Бой Усика и Фьюри состоится в следующем году

Следует отметить, что сначала поединок хотели провести 23 декабря. Но его перенесли на более позднюю дату, поскольку Тайсону Фьюри необходимо восстановиться после боя с Фрэнсисом Нганну. Он прошел в конце октября.

Победитель поединка станет первым за многие годы абсолютным чемпионом в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

Что предшествовало

Напомним, украинский и британский спортсмены согласовали проведение боя только в сентябре. Тогда они подписали соответствующие договоры.

Предварительно поединок был назначен на 23 декабря. Но это было до боя Фьюри с Нганном. После боя команда британца начала настаивать на том, чтобы перенести поединок с Усиком на 2024 год.

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