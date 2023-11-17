Усик против Фьюри. Промоутер украинского боксера сомневается в проведении боя

Команда украинца Александра Усика сомневается в успешном проведении поединка против британского боксера Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Почему команда Усика сомневается в проведении боя
Бой Усик-Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местную Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.
Красюк до сих пор скептически настроен по проведению поединка. Он приветствовал официальное объявление даты боя в Саудовской Аравии. В то же время, промоутер убежден, что этот шаг стал лишь первым к реальной встрече боксеров в ринге.
Что известно о бое Усик – Фьюри
Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.
В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Новая дата поединка – 17 февраля.
Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии был организован реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.
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