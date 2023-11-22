Не ради поясов. Фьюри назвал главную цель поединка с Усиком

Обладатель титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о своей мотивации в бою против Александра Усика.

Какова цель Фьюри в бою с Усиком

Цыганский король заявил, что его не интересуют титулы украинца и его карьера без поражений. Он выйдет в ринг, чтобы просто одолеть Усика.

Я уже забирал много нулей в своих предыдущих боях. Я буду драться не для того, чтобы отобрать этот «ноль», пояса или что-то еще, а просто для того, чтобы одержать победу. Вот и все. Это все не имеет значения, – сказал Фьюри. Поделиться

Ты просто выходишь в ринг, чтобы выполнить свою работу, получить деньги и пойти домой, – сказал Фьюри в интервью. Поделиться

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Новая дата поединка – 17 февраля.

Команда украинца Александра Усика сомневается в успешном проведении поединка против британского боксера Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.