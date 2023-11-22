Не ради поясов. Фьюри назвал главную цель поединка с Усиком

Обладатель титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о своей мотивации в бою против Александра Усика.
Какова цель Фьюри в бою с Усиком
Цыганский король заявил, что его не интересуют титулы украинца и его карьера без поражений. Он выйдет в ринг, чтобы просто одолеть Усика.
Что известно о бое Усик – Фьюри
Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.
В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Новая дата поединка – 17 февраля.
Команда украинца Александра Усика сомневается в успешном проведении поединка против британского боксера Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.
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