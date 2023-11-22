Не заради поясів. Фʼюрі назвав головну мету поєдинку з Усиком

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі висловився про свою мотивацію в бою проти Олександра Усика.

Яка мета Фʼюрі в бою з Усиком

«Циганський король» заявив, що його не цікавлять титули українця та його кар'єра без поразок. Він вийде в ринг, щоб просто здолати Усика.

Я вже забирав багато «нулів» у своїх попередніх боях. Я битимуся не для того, щоб відібрати цей «нуль», пояси чи щось іще, а просто для того, щоб здобути перемогу. Ось і все. Це все не має значення, – сказав Фʼюрі. Поширити

Ти просто виходиш у ринг, щоб виконати свою роботу, отримати гроші та піти додому, — сказав Ф’юрі в інтерв'ю. Поширити

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Нова дата поєдинку – 17 лютого.

Команда українця Олександра Усика досі сумнівається в успішному проведенні поєдинку проти британського боксера Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.