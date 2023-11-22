Не заради поясів. Фʼюрі назвав головну мету поєдинку з Усиком

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі висловився про свою мотивацію в бою проти Олександра Усика.
Яка мета Фʼюрі в бою з Усиком
«Циганський король» заявив, що його не цікавлять титули українця та його кар'єра без поразок. Він вийде в ринг, щоб просто здолати Усика.
Що відомо про бій Усик – Ф'юрі
Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.
У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Нова дата поєдинку – 17 лютого.
Команда українця Олександра Усика досі сумнівається в успішному проведенні поєдинку проти британського боксера Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.
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