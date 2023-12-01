Усик VS Ф'юрі. Відомий боксер Валлін поділився своїм прогнозом

На переконання топового шведського боксера Отто Валліна, наразі саме Тайсон Ф'юрі має всі шанси на перемогу у поєдинку з Олександром Усиком.
Валлін не вірить у перемогу Усика
Попри те, що шведський боксер вважає українського чемпіона чудовим бійцем, він вважає, що Тайсон Ф'юрі зміг підготуватися до двобою набагато краще.
Окрім того, він озвучив прогноз, що британець буде у набагато кращій формі та набагато краще підготовленим, ніж був у поєдинку з Френсісом Нганну.
Як уже згадувалося раніше, Тайсон Фʼюрі 28 жовтня виборов перемогу під час бою з колишнім чемпіоном UFC Франсісом Нганну роздільним рішенням суддів, побувавши під час бою у нокдауні.
А український чемпіон у попередньому поєдинку 26 серпня зміг перемогти британця Даніеля Дюбуа.
Усик VS Ф'юрі. Що відомо про довгоочікуваний бій
Поєдинок зірок боксу відбудеться уже 17 лютого в Саудівській Аравії.
Це буде масштабний бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.
Що важливо розуміти, переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.
Не можна також не згадати про те, що ані українець, ані британець досі не програвали на професійному рингу.
Олександр виграв кожний із 21-го своїх боїв, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.
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