Усик VS Ф'юрі. Відомий боксер Валлін поділився своїм прогнозом

На переконання топового шведського боксера Отто Валліна, наразі саме Тайсон Ф'юрі має всі шанси на перемогу у поєдинку з Олександром Усиком.

Валлін не вірить у перемогу Усика

Попри те, що шведський боксер вважає українського чемпіона чудовим бійцем, він вважає, що Тайсон Ф'юрі зміг підготуватися до двобою набагато краще.

Фаворитом є Тайсон Ф'юрі. Думаю, він виграє бій. Усик, звичайно, дуже хороший боєць, і я думаю, що в них обох є свої слабкості. Зрештою, Ф’юрі – більший хлопець, і він розумний боксер, - ділиться своєю думкою з цього приводу Отто Валін. Поширити

Окрім того, він озвучив прогноз, що британець буде у набагато кращій формі та набагато краще підготовленим, ніж був у поєдинку з Френсісом Нганну.

Тому я вірю, що Ф’юрі переможе Усика, – підсумував шведський боксер. Поширити

Як уже згадувалося раніше, Тайсон Фʼюрі 28 жовтня виборов перемогу під час бою з колишнім чемпіоном UFC Франсісом Нганну роздільним рішенням суддів, побувавши під час бою у нокдауні.

А український чемпіон у попередньому поєдинку 26 серпня зміг перемогти британця Даніеля Дюбуа.

Усик VS Ф'юрі. Що відомо про довгоочікуваний бій

Поєдинок зірок боксу відбудеться уже 17 лютого в Саудівській Аравії.

Це буде масштабний бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Що важливо розуміти, переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

Не можна також не згадати про те, що ані українець, ані британець досі не програвали на професійному рингу.

Олександр виграв кожний із 21-го своїх боїв, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.