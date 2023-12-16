Культовий боксер-чемпіон дав поради Усику щодо поєдинку з Ф'юрі

Легенда боксу Евандер Голіфілд назвав слабкі сторони власника поясу WBC Тайсона Ф'юрі, якими може скористатися у майбутньому бою українець Олександр Усик.
Голіфілд назвав слабкі сторони Ф'юрі
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Евандер Голіфілд назвав слабкі сторони власника поясу WBC Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 KO), якими може скористатися у поєдинку українець Олександр Усик (21-0, 14 KO).
Слова легендарного боксера наводить Boxing Social.
Батько Ф'юрі не вважає фаворитом свого сина в бою з Усиком
Батько "Циганського Короля" Джон Ф'юрі заявив, що не має однозначного фаворита у майбутньому поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. На його думку, наразі доля титулу залежить від обох боксерів.
"Циганський Король" повинен кардинально змінити свій підхід. Якщо ж цього не станеться, впевнений батько британця, то успіх матиме Усик.
Поєдинок зірок боксу відбудеться уже 17 лютого в Саудівській Аравії.
Це буде масштабний бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.
Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-