Культовий боксер-чемпіон дав поради Усику щодо поєдинку з Ф'юрі

Голіфілд назвав слабкі сторони Ф'юрі

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Евандер Голіфілд назвав слабкі сторони власника поясу WBC Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 KO), якими може скористатися у поєдинку українець Олександр Усик (21-0, 14 KO).

Слова легендарного боксера наводить Boxing Social.

Є речі, які Ф'юрі не робить добре. Він не дуже здорово б'ється на ближній дистанції, але ніхто швидко не підходить до нього, щоб завдавати ударів. Це буде видно, коли Ф'юрі поб'ється з Усиком. Поширити

Олександр – класний боєць, але до того ж у нього швидкі руки. Він може битися на ближній дистанції, тому ви побачите великі відмінності. Щоб перемагати весь час, ти маєш бути досконалим бійцем, – зауважив Голіфілд. Поширити

Батько Ф'юрі не вважає фаворитом свого сина в бою з Усиком

Батько "Циганського Короля" Джон Ф'юрі заявив, що не має однозначного фаворита у майбутньому поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. На його думку, наразі доля титулу залежить від обох боксерів.

"Циганський Король" повинен кардинально змінити свій підхід. Якщо ж цього не станеться, впевнений батько британця, то успіх матиме Усик.

Буду першим із такою думкою. Той, хто проведе кращу роботу, заслужено переможе. Якщо Усик підготується краще за Тайсона, працюватиме з усіх сил, робитиме все правильно, то перемогу здобуде кращий, – розповів Ф'юрі-старший. Поширити

Поєдинок зірок боксу відбудеться уже 17 лютого в Саудівській Аравії.

Це буде масштабний бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.