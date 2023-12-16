Культовий боксер-чемпіон дав поради Усику щодо поєдинку з Ф'юрі
Категорія
Спорт
Дата публікації

Культовий боксер-чемпіон дав поради Усику щодо поєдинку з Ф'юрі

Евандер Голіфілд
Джерело:  xsport.ua

Легенда боксу Евандер Голіфілд назвав слабкі сторони власника поясу WBC Тайсона Ф'юрі, якими може скористатися у майбутньому бою українець Олександр Усик.

Голіфілд назвав слабкі сторони Ф'юрі

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Евандер Голіфілд назвав слабкі сторони власника поясу WBC Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 KO), якими може скористатися у поєдинку українець Олександр Усик (21-0, 14 KO).

Слова легендарного боксера наводить Boxing Social.

Є речі, які Ф'юрі не робить добре. Він не дуже здорово б'ється на ближній дистанції, але ніхто швидко не підходить до нього, щоб завдавати ударів. Це буде видно, коли Ф'юрі поб'ється з Усиком.

Олександр – класний боєць, але до того ж у нього швидкі руки. Він може битися на ближній дистанції, тому ви побачите великі відмінності. Щоб перемагати весь час, ти маєш бути досконалим бійцем, – зауважив Голіфілд.

Батько Ф'юрі не вважає фаворитом свого сина в бою з Усиком

Батько "Циганського Короля" Джон Ф'юрі заявив, що не має однозначного фаворита у майбутньому поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. На його думку, наразі доля титулу залежить від обох боксерів.

"Циганський Король" повинен кардинально змінити свій підхід. Якщо ж цього не станеться, впевнений батько британця, то успіх матиме Усик.

Буду першим із такою думкою. Той, хто проведе кращу роботу, заслужено переможе. Якщо Усик підготується краще за Тайсона, працюватиме з усіх сил, робитиме все правильно, то перемогу здобуде кращий, – розповів Ф'юрі-старший.

Поєдинок зірок боксу відбудеться уже 17 лютого в Саудівській Аравії.

Це буде масштабний бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик VS Ф'юрі. Відомий боксер Валлін поділився своїм прогнозом
Отто Валлін
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик проти Фʼюрі. Батько британця поділився своїм прогнозом на бій
Джон Ф'юр
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Майбутній супротивник Усика Ф'юрі заплатить 100 тис фунтів штрафу
Тайсон Ф'юрі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм