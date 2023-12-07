Усик проти Фʼюрі. Батько британця поділився своїм прогнозом на бій

Батько "Циганського Короля" Джон Ф'юрі заявив, що не має однозначного фаворита у прийдешньому поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. На його думку, наразі доля титулу залежить від обох боксерів.

Батько Ф'юрі не вважає фаворитом свого сина в бою з Усиком

На думку Джона Ф'юрі, наразі доля титулу залежить від обох боксерів. "Циганський Король" повинен кардинально змінити свій підхід. Якщо ж цього не станеться, впевнений батько британця, то успіх матиме Усик.

Буду першим із такою думкою. Той, хто проведе кращий табір і проведе роботу, заслужено переможе. Якщо Усик підготується краще за Тайсона, працюватиме з усіх сил, робитиме все правильно, то перемогу здобуде кращий, – розповів Ф'юрі-старший. Поширити

Усик VS Ф'юрі. Що відомо про довгоочікуваний бій

Поєдинок зірок боксу відбудеться уже 17 лютого в Саудівській Аравії.

Це буде масштабний бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Що важливо розуміти, переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

Не можна також не згадати про те, що ані українець, ані британець досі не програвали на професійному рингу.

Олександр виграв кожний із 21-го своїх боїв, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.