Ф'юрі пообіцяв "повністю знищити" Усика у майбутньому двобої — відео

Власник поясу Всесвітньої боксерської ради (WBC) Тайсон Ф'юрі впевнений, що переможе 17 лютого 2024 року у бою з українцем Олександром Усиком і стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
Ф'юрі пообіцяв нокаутувати Усика
Тайсон Ф'юрі вже прибув до Саудівської Аравії, де наступного року і побореться з українським боксером Олександром Усиком.
Ф'юрі звернувся до вболівальників і назвав чудовим 2024 рік. Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі Boxing King Media.
Бій Усик – Ф'юрі: що відомо
16 листопада у Лондоні пройшла пресконференція, на якій офіційно анонсували протистояння британця та українця. У Великій Британії вже заговорили про чергове перенесення бою Усик – Ф'юрі. А в команді українця назвали головні труднощі Олександра під час підготовки до поєдинку.
Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.
У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Нова дата поєдинку – 17 лютого.
Команда українця Олександра Усика досі сумнівається в успішному проведенні поєдинку проти британського боксера Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.
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