Фьюри пообещал "полностью уничтожить" Усика в будущем поединке — видео

Владелец пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри уверен, что победит 17 февраля 2024 года в бою с украинцем Александром Усиком и станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Фьюри пообещал нокаутировать Усика

Тайсон Фьюри уже прибыл в Саудовскую Аравию, где в следующем году и сразится с украинским боксером Александром Усиком.

Фьюри обратился к болельщикам и назвал отличным 2024 год. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube канале Boxing King Media.

Увидимся на бою 17 февраля, когда я полностью уничтожу Александра Усика и стану абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Именно здесь в Саудовской Аравии единственное место, где это может произойти. 2024 год будет потрясающим! – сказал Тайсон. Поделиться

Бой Усик – Фьюри: что известно

16 ноября в Лондоне прошла пресс-конференция, на которой официально анонсировали противостояние британца и украинца. В Великобритании уже заговорили об очередном переносе боя Усик – Фьюри. А в команде украинца назвали главные трудности Александра во время подготовки к поединку.

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Новая дата поединка – 17 февраля.

Команда украинца Александра Усика сомневается в успешном проведении поединка против британского боксера Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии был организован реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.