Усик против Фьюри. Отец британца поделился своим прогнозом на бой

Отец "Цыганского Короля" Джон Фьюри заявил, что не имеет однозначного фаворита в предстоящем поединке за титул абсолютного чемпиона мира. По его мнению, судьба титула зависит от обоих боксеров.

Отец Фьюри не считает фаворитом своего сына в бою с Усиком

По мнению Джона Фьюри, судьба титула зависит от обоих боксеров. "Цыганский Король" должен кардинально изменить свой подход. Если же этого не произойдет, уверен отец британца, то успех будет иметь Усик.

Буду первым с таким мнением. Тот, кто проведет лучший лагерь и проведет работу, заслуженно победит. Если Усик подготовится лучше Тайсона, будет работать изо всех сил, делать все правильно, то победу одержит лучше, – рассказал Фьюри-старший. Поделиться

Усик VS Фьюри. Что известно о долгожданном бое

Поединок звезд бокса состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

Это будет масштабное сражение между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Что важно понимать, победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

Нельзя также не упомянуть, что ни украинец, ни британец до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге.

Александр выиграл каждый из 21 своих боев, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.