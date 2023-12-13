Будущий противник Усика Фьюри заплатит 100 тыс фунтов штрафа

"Цыганский Король" Тайсон Фьюри и двое его братьев должны налоговой службе Британии почти 100 тыс фунтов стерлингов по решению суда. Семья Фьюри "забыла" об уплате коммерческих сборов с 2021 года.

Перед боем с Усиком Фьюри заплатит штраф

Британский боксер Тайсон Фьюри получил обязательство перечислить в местную казну солидную сумму. Семья спортсмена уклонилась от уплаты налогов.

Об этом сообщает Metro.

"Цыганский Король" и два его брата должны заплатить почти 100 тыс фунтов стерлингов по решению суда. Фемида постановила, что они ответственны за неуплату коммерческого собрания с 2021 года.

Фьюри с родственниками получил от отца право собственности на участок в Чешире. Совет унитарной единицы Восточный Чешир установил, что звездная семья не заплатила фискальное собрание. Они обустроили на собственной земле парковку и должны были платить налоги.

Отец чемпиона WBC Джон Фьюри в зале суда пытался доказать, что семья отдала земельный участок в аренду. Бизнесмен Бабакир Эльмосбах за 600 фунтов в месяц якобы стал использовать землю Фьюри под паркинг. Здесь оставляли автомобили пассажиры аэропорта Манчестера.

Налоговый штраф вряд ли пошатнет финансовое положение Фьюри. В октябре состояние "Цыганского Короля" оценили в 65 млн дол.

За поединки против экс-чемпиона UFC Нганну, украинца Усика и несколько последующих боев британец заработает ориентировочно еще 200 млн "зеленых".

Фьюри получит за матч с Усиком солидные призовые средства

Недавно британец рассказал, сколько он заработает за сражение с украинцем.

Контракт на бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком был заключен в конце сентября. Поединок состоится 17 февраля 2024 года.

Торжественное мероприятие с участием бойцов будет организовано в саудовском городе Эр-Рияд. Кто еще будет драться на февральском мероприятии, пока неизвестно.

Поединок между Фьюри и Усиком станет объединяющим для всех поясов в супертяжелом весе. В поединке будут разыграны титулы WBC, WBA, WBO и IBF.

Первый из этих поясов принадлежит британцу, а остальные три – украинцу. В этом поединке будет определен первый неоспоримый чемпион с 2000 года, когда все титулы принадлежали Ленноксу Льюису.

Несколько недель назад американский промоутер Боб Арум сообщил, что за поединок с украинцем Фьюри получит 200 млн долл.

Недавно британец ответил на слова Арума. Фьюри заявил, что за бой с Усиком он получит 100 млн фунтов стерлингов.

Теперь они получили то, что хотели, пусть радуются и не притворяются разочарованными. Люди говорили, что этого поединка не будет, что я боюсь, что убегаю. Что же произошло сейчас? Я собираюсь заработать еще 100 млн фунтов стерлингов, – сказал Фьюри, которого цитирует Marca. Поделиться

В своем последнем бою Фьюри победил Фрэнсиса Нганну единогласным решением судей. Усик выиграл свое предыдущее сражение у Даниэля Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.