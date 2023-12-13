Будущий противник Усика Фьюри заплатит 100 тыс фунтов штрафа
Категория
Спорт
Дата публикации

Будущий противник Усика Фьюри заплатит 100 тыс фунтов штрафа

Фьюри
Читати українською
Источник:  Metro

"Цыганский Король" Тайсон Фьюри и двое его братьев должны налоговой службе Британии почти 100 тыс фунтов стерлингов по решению суда. Семья Фьюри "забыла" об уплате коммерческих сборов с 2021 года.

Перед боем с Усиком Фьюри заплатит штраф

Британский боксер Тайсон Фьюри получил обязательство перечислить в местную казну солидную сумму. Семья спортсмена уклонилась от уплаты налогов.

Об этом сообщает Metro.

"Цыганский Король" и два его брата должны заплатить почти 100 тыс фунтов стерлингов по решению суда. Фемида постановила, что они ответственны за неуплату коммерческого собрания с 2021 года.

Фьюри с родственниками получил от отца право собственности на участок в Чешире. Совет унитарной единицы Восточный Чешир установил, что звездная семья не заплатила фискальное собрание. Они обустроили на собственной земле парковку и должны были платить налоги.

Отец чемпиона WBC Джон Фьюри в зале суда пытался доказать, что семья отдала земельный участок в аренду. Бизнесмен Бабакир Эльмосбах за 600 фунтов в месяц якобы стал использовать землю Фьюри под паркинг. Здесь оставляли автомобили пассажиры аэропорта Манчестера.

Налоговый штраф вряд ли пошатнет финансовое положение Фьюри. В октябре состояние "Цыганского Короля" оценили в 65 млн дол.

За поединки против экс-чемпиона UFC Нганну, украинца Усика и несколько последующих боев британец заработает ориентировочно еще 200 млн "зеленых".

Фьюри получит за матч с Усиком солидные призовые средства

Недавно британец рассказал, сколько он заработает за сражение с украинцем.

Контракт на бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком был заключен в конце сентября. Поединок состоится 17 февраля 2024 года.

Торжественное мероприятие с участием бойцов будет организовано в саудовском городе Эр-Рияд. Кто еще будет драться на февральском мероприятии, пока неизвестно.

Поединок между Фьюри и Усиком станет объединяющим для всех поясов в супертяжелом весе. В поединке будут разыграны титулы WBC, WBA, WBO и IBF.

Первый из этих поясов принадлежит британцу, а остальные три – украинцу. В этом поединке будет определен первый неоспоримый чемпион с 2000 года, когда все титулы принадлежали Ленноксу Льюису.

Несколько недель назад американский промоутер Боб Арум сообщил, что за поединок с украинцем Фьюри получит 200 млн долл.

Недавно британец ответил на слова Арума. Фьюри заявил, что за бой с Усиком он получит 100 млн фунтов стерлингов.

Теперь они получили то, что хотели, пусть радуются и не притворяются разочарованными. Люди говорили, что этого поединка не будет, что я боюсь, что убегаю. Что же произошло сейчас? Я собираюсь заработать еще 100 млн фунтов стерлингов, – сказал Фьюри, которого цитирует Marca.

В своем последнем бою Фьюри победил Фрэнсиса Нганну единогласным решением судей. Усик выиграл свое предыдущее сражение у Даниэля Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик VS Фьюри. Известный боксер Валлин поделился своим прогнозом
Отто Валлин
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Фьюри пообещал "полностью уничтожить" Усика в будущем поединке — видео
Тайсон Фьюри
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик против Фьюри. Отец британца поделился своим прогнозом на бой
Джон Фьюри

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.