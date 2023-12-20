Фʼюрі показав суперника для тренувань напередодні бою з Усиком — фото

Боксер-вундеркінд Мозес Ітаума став першим тренувальним суперником британського боксера Тайсона Ф'юрі перед поєдинком із українцем Олександром Усиком за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Що відомо про тренувального суперника Фʼюрі
18-річний Мозес Ітаума став першим спаринг-партнером "Циганського Короля". Непереможний вундеркінд встиг провести 7 боїв на професіональному рівні, п'ять з яких завершив нокаутами.
Ітаума за габаритами схожий на Усика. Його зріст становить 198 см, а розмах рук – 200 см. Натомість характеристики українця майже ідентичні – 198 см, 198 см. Відмінність між спаринг-партнером і майбутнім суперником Ф'юрі лише у вазі. Юний британець важчий майже на 10 кг.
Усик VS Ф'юрі. Що відомо про довгоочікуваний бій
Поєдинок зірок боксу відбудеться уже 17 лютого в Саудівській Аравії.
Це буде масштабний бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.
Що важливо розуміти, переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.
Не можна також не згадати про те, що ані українець, ані британець досі не програвали на професійному рингу.
Олександр виграв кожний із 21-го своїх боїв, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.
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