Фʼюрі показав суперника для тренувань напередодні бою з Усиком — фото
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Фʼюрі показав суперника для тренувань напередодні бою з Усиком — фото

Фʼюрі
Джерело:  online.ua

Боксер-вундеркінд Мозес Ітаума став першим тренувальним суперником британського боксера Тайсона Ф'юрі перед поєдинком із українцем Олександром Усиком за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Що відомо про тренувального суперника Фʼюрі

18-річний Мозес Ітаума  став першим спаринг-партнером "Циганського Короля". Непереможний вундеркінд встиг провести 7 боїв на професіональному рівні, п'ять з яких завершив нокаутами.

Ітаума за габаритами схожий на Усика. Його зріст становить 198 см, а розмах рук – 200 см. Натомість характеристики українця майже ідентичні – 198 см, 198 см. Відмінність між спаринг-партнером і майбутнім суперником Ф'юрі лише у вазі. Юний британець важчий майже на 10 кг.

Усик VS Ф'юрі. Що відомо про довгоочікуваний бій

Поєдинок зірок боксу відбудеться уже 17 лютого в Саудівській Аравії.

Це буде масштабний бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Що важливо розуміти, переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

Не можна також не згадати про те, що ані українець, ані британець досі не програвали на професійному рингу.

Олександр виграв кожний із 21-го своїх боїв, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.

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