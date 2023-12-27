Усик против Фьюри. Эксчемпион мира озвучил фаворита поединка
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Усик против Фьюри. Эксчемпион мира озвучил фаворита поединка

Усик
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Источник:  Boxing News

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри. По его мнению, важен психологический фактор.

Фроч назвал своего фаворита боя

Эксперт считает, что преимущество на стороне украинца, ведь он превосходит Цыганского короля на психологическом уровне.

2024 год будет невероятным годом. Надеюсь, что уже скоро его украшением станет бой Фьюри и Усика. В этом поединке я выбираю Александра из-за психологического состояния Фьюри, – сказал Фроч.

По мнению эксчемпиона, Фьюри с трудом сбрасывает вес и выглядит немотивированным. В поединке с Нганну он казался озадаченным.

Фьюри состарился? Надеюсь, что он покажет себя и сделает свою работу, потому что я хочу, чтобы титулы вернулись в Великобританию. Но сейчас я думаю, что Усик победит, – отметил эксперт.

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Поединок звезд бокса состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

Это будет масштабное сражение между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Что важно понимать, победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

Нельзя также не упомянуть, что ни украинец, ни британец до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге.

Александр выиграл каждый из 21 своих боев, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.

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