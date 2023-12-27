Усик проти Фʼюрі. Ексчемпіон світу озвучив фаворита поєдинку

Колишній чемпіон світу Карл Фроч висловився про поєдинок Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі. На його думку важливий психологічний фактор.
Фроч назвав свого фаворита бою
Експерт вважає, що перевага на боці українця, адже він перевершує «Циганського короля» на психологічному рівні.
На думку ексчемпіона, Ф’юрі насилу скидає вагу та виглядає невмотивованим. У поєдинку з Нганну він здавався спантеличеним.
Усик VS Ф'юрі. Що відомо про довгоочікуваний бій
Поєдинок зірок боксу відбудеться уже 17 лютого в Саудівській Аравії.
Це буде масштабний бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.
Що важливо розуміти, переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.
Не можна також не згадати про те, що ані українець, ані британець досі не програвали на професійному рингу.
Олександр виграв кожний із 21-го своїх боїв, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.
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