Усик проти Фʼюрі. Ексчемпіон світу озвучив фаворита поєдинку
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Усик проти Фʼюрі. Ексчемпіон світу озвучив фаворита поєдинку

Усик
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Джерело:  Boxing News

Колишній чемпіон світу Карл Фроч висловився про поєдинок Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі. На його думку важливий психологічний фактор.

Фроч назвав свого фаворита бою

Експерт вважає, що перевага на боці українця, адже він перевершує «Циганського короля» на психологічному рівні.

2024-й буде неймовірним роком. Сподіваюся, що вже скоро його окрасою стане бій Ф’юрі та Усика. У цьому поєдинку я обираю Олександра через психологічний стан Ф’юрі, – сказав Фроч.

На думку ексчемпіона, Ф’юрі насилу скидає вагу та виглядає невмотивованим. У поєдинку з Нганну він здавався спантеличеним.

Ф’юрі постарів? Сподіваюся, що він покаже себе і зробить свою роботу, тому що я хочу, щоб титули повернулися до Великої Британії. Але зараз я думаю, що Усик переможе, — зазначив експерт.

Усик VS Ф'юрі. Що відомо про довгоочікуваний бій

Поєдинок зірок боксу відбудеться уже 17 лютого в Саудівській Аравії.

Це буде масштабний бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Що важливо розуміти, переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

Не можна також не згадати про те, що ані українець, ані британець досі не програвали на професійному рингу.

Олександр виграв кожний із 21-го своїх боїв, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.

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