Боксер-чемпіон Рой Джонс дав пораду Усику щодо бою з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу з боксу Рой Джонс радить Олександру Усику відправити Тайсона Ф'юрі в серію нокдаунів або й нокаут. Інакше українець не зможе виграти бій.
Культовий боксер Рой Джонс дав прогноз бою Усика з Ф'юрі
Колишній чемпіон світу в чотирьох дивізіонах Рой Джонс зробив прогноз на бій між володарем пояса WBC у хевівейті Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) і чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).
Джонс назвав Усика “складнішим малим, ніж більшість хлопців навколо”.
Про Ф'юрі Джонс сказав, що той падав сім разів за свою кар'єру, але щоразу піднімався і це говорить багато про що.
Рой Джонс дав пораду Олександру Усику на бой з Ф’юрі:
Фроч назвав свого фаворита бою
Колишній чемпіон світу Карл Фроч висловився про майбутній поєдинок Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі 17 лютого 2024 року. На його думку важливий психологічний фактор.
Експерт вважає, що перевага на боці українця, адже він перевершує «Циганського короля» на психологічному рівні.
На думку ексчемпіона, Ф’юрі насилу скидає вагу та виглядає невмотивованим. У поєдинку з Нганну він здавався спантеличеним.