Боксер-чемпіон Рой Джонс дав пораду Усику щодо бою з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу з боксу Рой Джонс радить Олександру Усику відправити Тайсона Ф'юрі в серію нокдаунів або й нокаут. Інакше українець не зможе виграти бій.

Культовий боксер Рой Джонс дав прогноз бою Усика з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в чотирьох дивізіонах Рой Джонс зробив прогноз на бій між володарем пояса WBC у хевівейті Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) і чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Я буду чесний із вами, мені подобаються обидва бійці. Обидва – мої друзі, і я не можу сказати, хто з них обов'язково домінуватиме. За звичкою, хороший великий хлопець зазвичай перемагає хорошого маленького хлопця, але Усик трохи інший. Поширити

Джонс назвав Усика “складнішим малим, ніж більшість хлопців навколо”.

Що стосується недоліків Усика, то у нього немає вибухової сили ударів. І це криптоніт для Ф'юрі, тому що Франсіс Нганну володіє вибуховою силою і зміг його повалити. У Деонтея Вайлдера вона теж була, і він кілька разів зміг його відправити на канвас. Поширити

Про Ф'юрі Джонс сказав, що той падав сім разів за свою кар'єру, але щоразу піднімався і це говорить багато про що.

Щоб повалити його, потрібна велика вибухова сила, але крузервейт із вибуховою силою може це зробити, тому що Джон Каннінгем це робив. Поширити

Рой Джонс дав пораду Олександру Усику на бой з Ф’юрі:

Усик має повалити його, але чи зможе зробити так, щоб Ф'юрі не піднявся? Цього ще ніхто не робив. Чи зможе Усик відправити Тайсона в нокдаун кілька разів і перемогти достроково? Якщо Усик не зможе його повалити, я не бачу, як він виграє бій. Поширити

Фроч назвав свого фаворита бою

Колишній чемпіон світу Карл Фроч висловився про майбутній поєдинок Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі 17 лютого 2024 року. На його думку важливий психологічний фактор.

Експерт вважає, що перевага на боці українця, адже він перевершує «Циганського короля» на психологічному рівні.

2024-й буде неймовірним роком. Сподіваюся, що вже скоро його окрасою стане бій Ф’юрі та Усика. У цьому поєдинку я обираю Олександра через психологічний стан Ф’юрі, – сказав Фроч. Поширити

На думку ексчемпіона, Ф’юрі насилу скидає вагу та виглядає невмотивованим. У поєдинку з Нганну він здавався спантеличеним.