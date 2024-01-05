Британский боксер Энтони Джошуа раскрыл секретное оружие Александра Усика в преддверии поединка за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте против Тайсона Фьюри.

Джошуа раскрыл секретное оружие Усика против Фьюри

Бой Усик-Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местную Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Я сражался с Усиком. Считаю, что он феноменальный боец, окруженный великолепной командой. Ты хорош до той степени, как прекрасна твоя команда, а вокруг него отличные специалисты. После встречи с ним в ринге и анализа, я все еще наблюдаю за ним. Думаю, именно он сможет победить, – рассказал Джошуа. Поделиться

Британец дважды боксировал с Усиком за чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO. По итогам первого поединка Джошуа потерял все титулы, проиграв по очкам. В бою-реванше он уступил украинцу по раздельному решению судей.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них – обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.