Британский боксер Энтони Джошуа раскрыл секретное оружие Александра Усика в преддверии поединка за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте против Тайсона Фьюри.
Джошуа раскрыл секретное оружие Усика против Фьюри
Бой Усик-Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местную Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.
Британец дважды боксировал с Усиком за чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO. По итогам первого поединка Джошуа потерял все титулы, проиграв по очкам. В бою-реванше он уступил украинцу по раздельному решению судей.
Что известно о бое Усик – Фьюри
Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.
Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.
Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них – обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.
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