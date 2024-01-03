Обладатель титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к своему сопернику в предстоящем объединительном поединке – чемпиону мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александру Усику.

Фьюри в очередной раз записал дерзкое видеообращение к Усику

Британец выложил в Instagram видео после пробежки в горах, где готовится к бою против украинца. "Цыганский король" в привычной для себя манере обозвал Усика, пригрозив "размазать" его в ринге.

Большой беговой день в долбанном Морками. Вперед! Это было просто. Я размажу лицо кролика Усика. Ничтожный кусок дерьма, – сказал Фьюри. Поделиться

Фроч назвал своего фаворита боя

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о предстоящем поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри 17 февраля 2024 года. По его мнению важен психологический фактор .

Эксперт считает, что преимущество на стороне украинца, ведь он превосходит Цыганского короля на психологическом уровне.

2024 год будет невероятным годом. Надеюсь, что уже скоро его украшением станет бой Фьюри и Усика. В этом поединке я выбираю Александра из-за психологического состояния Фьюри, – сказал Фроч. Поделиться

По мнению эксчемпиона, Фьюри с трудом сбрасывает вес и выглядит немотивированным. В поединке с Нганну он казался озадаченным.