Обладатель титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к своему сопернику в предстоящем объединительном поединке – чемпиону мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александру Усику.
Фьюри в очередной раз записал дерзкое видеообращение к Усику
Британец выложил в Instagram видео после пробежки в горах, где готовится к бою против украинца. "Цыганский король" в привычной для себя манере обозвал Усика, пригрозив "размазать" его в ринге.
Фроч назвал своего фаворита боя
Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о предстоящем поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри 17 февраля 2024 года. По его мнению важен психологический фактор .
Эксперт считает, что преимущество на стороне украинца, ведь он превосходит Цыганского короля на психологическом уровне.
По мнению эксчемпиона, Фьюри с трудом сбрасывает вес и выглядит немотивированным. В поединке с Нганну он казался озадаченным.
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