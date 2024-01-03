Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі звернувся до свого суперника у майбутньому об'єднавчому поєдинку – чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.
Ф'юрі вкотре записав зухвале відеозвернення до Усика
Британець виклав в Instagram відео після пробіжки у горах, де наразі готується до бою проти українця. "Циганський король" у звичній для себе манері обізвав Усика, пригрозивши "розмазати" його в ринзі.
Фроч назвав свого фаворита бою
Колишній чемпіон світу Карл Фроч висловився про майбутній поєдинок Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі 17 лютого 2024 року. На його думку важливий психологічний фактор.
Експерт вважає, що перевага на боці українця, адже він перевершує «Циганського короля» на психологічному рівні.
На думку ексчемпіона, Ф’юрі насилу скидає вагу та виглядає невмотивованим. У поєдинку з Нганну він здавався спантеличеним.
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