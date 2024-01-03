Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі звернувся до свого суперника у майбутньому об'єднавчому поєдинку – чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

Ф'юрі вкотре записав зухвале відеозвернення до Усика

Британець виклав в Instagram відео після пробіжки у горах, де наразі готується до бою проти українця. "Циганський король" у звичній для себе манері обізвав Усика, пригрозивши "розмазати" його в ринзі.

Великий біговий день у довбаному Моркамі. Вперед! Це було легко. Я розмажу обличчя кролика Усика. Нікчемний шматок лайна, – сказав Ф'юрі. Поширити

Фроч назвав свого фаворита бою

Колишній чемпіон світу Карл Фроч висловився про майбутній поєдинок Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі 17 лютого 2024 року. На його думку важливий психологічний фактор.

Експерт вважає, що перевага на боці українця, адже він перевершує «Циганського короля» на психологічному рівні.

2024-й буде неймовірним роком. Сподіваюся, що вже скоро його окрасою стане бій Ф’юрі та Усика. У цьому поєдинку я обираю Олександра через психологічний стан Ф’юрі, – сказав Фроч. Поширити

На думку ексчемпіона, Ф’юрі насилу скидає вагу та виглядає невмотивованим. У поєдинку з Нганну він здавався спантеличеним.