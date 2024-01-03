Ф'юрі вкотре записав зухвале відеозвернення до Усика
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Ф'юрі вкотре записав зухвале відеозвернення до Усика

Ф'юрі

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі звернувся до свого суперника у майбутньому об'єднавчому поєдинку – чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

Ф'юрі вкотре записав зухвале відеозвернення до Усика

Британець виклав в Instagram відео після пробіжки у горах, де наразі готується до бою проти українця. "Циганський король" у звичній для себе манері обізвав Усика, пригрозивши "розмазати" його в ринзі.

Великий біговий день у довбаному Моркамі. Вперед! Це було легко. Я розмажу обличчя кролика Усика. Нікчемний шматок лайна, – сказав Ф'юрі.

Фроч назвав свого фаворита бою

Колишній чемпіон світу Карл Фроч висловився про майбутній поєдинок Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі 17 лютого 2024 року. На його думку важливий психологічний фактор.

Експерт вважає, що перевага на боці українця, адже він перевершує «Циганського короля» на психологічному рівні.

2024-й буде неймовірним роком. Сподіваюся, що вже скоро його окрасою стане бій Ф’юрі та Усика. У цьому поєдинку я обираю Олександра через психологічний стан Ф’юрі, – сказав Фроч.

На думку ексчемпіона, Ф’юрі насилу скидає вагу та виглядає невмотивованим. У поєдинку з Нганну він здавався спантеличеним.

Ф’юрі постарів? Сподіваюся, що він покаже себе і зробить свою роботу, тому що я хочу, щоб титули повернулися до Великої Британії. Але зараз я думаю, що Усик переможе, — зазначив експерт.

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