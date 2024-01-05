Джошуа розкрив секретну зброю Усика проти Ф'юрі
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Джошуа розкрив секретну зброю Усика проти Ф'юрі

Джошуа розкрив секретну зброю Усика проти Ф'юрі

Британський боксер Ентоні Джошуа розкрив секретну зброю Олександра Усика напередодні поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті проти Тайсона Ф'юрі.

Джошуа розкрив секретну зброю Усика проти Ф'юрі

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Я бився з Усиком. Вважаю, що він феноменальний боєць, оточений чудовою командою. Ти хороший до тієї міри, наскільки прекрасна твоя команда, а навколо нього відмінні фахівці. Після зустрічі з ним у ринзі та аналізу, я досі спостерігаю за ним. Думаю, саме він зможе перемогти, – розповів Джошуа.

Британець двічі боксував із Усиком за чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF, IBO. За підсумками першого поєдинку Джошуа втратив усі титули, програвши за очками. У бою-реванші він поступився українцю за роздільним рішенням суддів.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Ще до поєдинку з'явилося коло претендентів на перший бій з абсолютним чемпіоном у новому статусі. Серед них – обов'язковий претендент IBF Хрговіч, а також невдахи хевівейту останніх років на кшталт Вайлдера, Паркера та Джошуа.

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