Колишній абсолютний чемпіон світу Льюїс дотепно висловився про бій Усик – Ф'юрі
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Колишній абсолютний чемпіон світу Льюїс дотепно висловився про бій Усик – Ф'юрі

Леннокс Льюїс висловився про бій Усик – Ф'юрі

Леннокс Льюїс поділився думками щодо майбутнього поєдинку за звання абсолютного чемпіона хевівейту.

Леннокс Льюїс висловився про бій Усик — Ф'юрі

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс висловився про прийдешній бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Жодної неповаги, але у всіх є звір усередині. І Усик нагадує мені кролика, тому що він дуже добре рухається, і ніхто не може його спіймати. Потім я дивлюся на Тайсона Ф'юрі, й він схожий на жирафа. Я бачу їх як двох звірів, що б'ються між собою, але хто переможе? Це буде кролик чи жираф? Я не думаю, що Тайсону потрібно багато рухатися. Багато рухатися потрібно Усику. Він збирається використовувати ринг. Усик не буде легким суперником для Тайсона Ф'юрі. Ви повинні це пам'ятати. Усик — колишній абсолютний чемпіон у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг — прим.), і він не програвав. Ця людина — переможець, він ненавидить програвати. Я думаю, що між ними відбудеться тільки один бій, але ми можемо бути здивовані. Ніколи не знаєш точно, — заявив Льюїс в інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV.

Що відомо про бій Усик — Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів — WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Ще до поєдинку з'явилося коло претендентів на перший бій з абсолютним чемпіоном у новому статусі. Серед них — обов'язковий претендент IBF Хрговіч, а також невдахи хевівейту останніх років на кшталт Вайлдера, Паркера та Джошуа.

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