Колишній абсолютний чемпіон світу Льюїс дотепно висловився про бій Усик – Ф'юрі

Леннокс Льюїс поділився думками щодо майбутнього поєдинку за звання абсолютного чемпіона хевівейту.
Леннокс Льюїс висловився про бій Усик — Ф'юрі
Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс висловився про прийдешній бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.
Що відомо про бій Усик — Ф'юрі
Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.
Українець зібрав цілу колекцію поясів — WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.
Ще до поєдинку з'явилося коло претендентів на перший бій з абсолютним чемпіоном у новому статусі. Серед них — обов'язковий претендент IBF Хрговіч, а також невдахи хевівейту останніх років на кшталт Вайлдера, Паркера та Джошуа.
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