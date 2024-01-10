Бывший абсолютный чемпион мира Льюис остроумно высказался о бое Усик – Фьюри

Леннокс Льюис поделился мнениями по поводу предстоящего поединка за звание абсолютного чемпиона хевивейта.
Леннокс Льюис высказался о бое Усик — Фьюри
Бывший абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Леннокс Льюис высказался о грядущем бое между чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Что известно о бое Усик — Фьюри
Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.
Украинец собрал целую коллекцию поясов — WBA, WBO, IBO, IBF. "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.
Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них — обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.
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