Бывший абсолютный чемпион мира Льюис остроумно высказался о бое Усик – Фьюри

Леннокс Льюис высказался о бое Усик — Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Леннокс Льюис высказался о грядущем бое между чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Никакого неуважения, но у всех есть зверь внутри. И Усик напоминает мне кролика, потому что он очень хорошо двигается, и никто не может его поймать. Потом я смотрю на Тайсона Фьюри, и он похож на жирафа. Я вижу их как двух бьющихся между собой зверей, но кто победит? Это будет кролик или жираф? Я не думаю, что Тайсону нужно много двигаться. Много двигаться нужно Усику. Он собирается использовать ринг. Усик не будет лёгким соперником для Тайсона Фьюри. Вы должны это помнить. Усик — бывший абсолютный чемпион в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг — прим.), и он не проигрывал. Этот человек — победитель, он ненавидит проигрывать. Я думаю, что между ними произойдет только одно сражение, но мы можем быть удивлены. Никогда не знаешь точно, — заявил Льюис в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. Поделиться

Что известно о бое Усик — Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов — WBA, WBO, IBO, IBF. "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них — обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.