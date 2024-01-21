Он не шутка. Известный тренер озвучил своего фаворита в бою Усик-Фьюри

Бывший тренер Энди Руиса Мэнни Роблес высказался по поводу поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри, которые сойдутся в ринге за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Тренер назал своего фаворита в бою Усик-Фьюри
Энди Руиса Мэнни Роблес считает, что Усик фаворит, ведь в своем последнем бою Тайсон показал ужасное выступление — раздельным решением судей победил бойца из ММА.
Усик VS Фьюри. Что известно о долгожданном бое
Поединок звезд бокса состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.
Это будет масштабное сражение между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Что важно понимать, победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.
Нельзя также не упомянуть, что ни украинец, ни британец до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге.
Александр выиграл каждый из 21 своих боев, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.
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