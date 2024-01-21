Он не шутка. Известный тренер озвучил своего фаворита в бою Усик-Фьюри

Бывший тренер Энди Руиса Мэнни Роблес высказался по поводу поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри, которые сойдутся в ринге за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Тренер назал своего фаворита в бою Усик-Фьюри

Энди Руиса Мэнни Роблес считает, что Усик фаворит, ведь в своем последнем бою Тайсон показал ужасное выступление — раздельным решением судей победил бойца из ММА.

Это будет замечательное сражение. Но, как говорится, ты настолько хорош, сколь хорош был твой последний поединок. Я верю, что сейчас у Усика есть преимущество, — заметил тренер. Поделиться

Мы все видели последнее сражение Фьюри. Он вышел не в самой лучшей своей форме, недооценил соперника. Я думаю, мы все это сделали. Мы все считали, что Фьюри предстоит легкая прогулка, но этого не произошло. Теперь ему нужно собраться, вернуться в зал и выйти на бой в оптимальной форме, потому что Усик — это не шутка, — сказал Роблес в интервью. Поделиться

Усик VS Фьюри. Что известно о долгожданном бое

Поединок звезд бокса состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

Это будет масштабное сражение между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Что важно понимать, победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

Нельзя также не упомянуть, что ни украинец, ни британец до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге.

Александр выиграл каждый из 21 своих боев, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.