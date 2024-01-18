Кличко, пояса и нокауты. Команда Усика показала динамическое промо к бою с Фьюри — видео

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Команда Усика представила огненный промо к бою с Фьюри

Команда украинского боксера опубликовала промо в историческом поединке. В видео показаны важные моменты Усика и Фьюри на пути к бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Среди моментов, связанных с Александром, можно увидеть бои украинца в первом тяжелом дивизионе, победе над Джошуа. Что касается Тайсона, то представлена победа над Владимиром Кличко, трилогия с Вайлдером и многое другое.

Усик VS Фьюри. Что известно о долгожданном бое

Поединок звезд бокса состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

Это будет масштабное сражение между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Что важно понимать, победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

Нельзя также не упомянуть, что ни украинец, ни британец до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге.

Александр выиграл каждый из 21 своих боев, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.