Кличко, пояси та нокаути. Команда Усика показала динамічне промо до бою з Фʼюрі — відео

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик проведе бій із володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі.

Команда Усика представила вогняний промо до бою з Ф’юрі

Команда українського боксера опублікувала промо до історичного поєдинку. У відео показані важливі моменти Усика і Ф’юрі на шляху до бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Серед моментів, пов’язаних з Олександром, можна побачити бої українця в першому важкому дивізіоні, перемоги над Джошуа. Що стосується Тайсона, то представлена перемога над Володимиром Кличком, трилогія з Вайлдером і багато іншого.

Усик VS Ф'юрі. Що відомо про довгоочікуваний бій

Поєдинок зірок боксу відбудеться уже 17 лютого в Саудівській Аравії.

Це буде масштабний бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Що важливо розуміти, переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

Не можна також не згадати про те, що ані українець, ані британець досі не програвали на професійному рингу.

Олександр виграв кожний із 21-го своїх боїв, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.